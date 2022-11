Nationalbank: Stop for danske kontanter

- NBS (Nationalbanken i Serbien) har meddelt de kommercielle banker i Serbien, at NBS - på grund af restriktive foranstaltninger i Danmark vedrørende international handel med/køb af kontanter - stopper med at acceptere den danske krone,.

- Bankerne vil blive underrettet, hvis ovenstående valuta accepteres igen.

Sådan skriver Serbiens Nationalbank i en meddelelse om det kontantchok, der har ramt mange danskere, der opholder sig i udlandet. Og havde regnet med at kunne veksle danske kroner i enten en bank eller et vekselkontor.

Onsdag i sidste uge begyndte de første læsere at kontakte nationen! om problemet. De fleste af dem var i Thailand. men nu viser det sig, at de danske banker tilsyneladende - og i al hemmelighed - har strammet op på procedurerne i forhold til mange lande. Så mange, at Udenrigsministeriets Borgerservice må advare folk, der rejser med kontanter:

Nordea har oplyst, at de 'kun kan og ønsker at købe danske kroner fra udenlandske banker, som kan redegøre for, hvor de kontanter, som de vil have ind på konto hos os, kommer fra', og nationen! har fået det her svar fra Danske Bank:

Danske Bank: Vi tager hvidvaskloven alvorligt

- Danske Bank køber stadig danske kroner fra vores partnerbanker i Europa for at understøtte hjemtagning af danske kroner fra udlandet.

- Vi tager dog vores forpligtelser i henhold til hvidvaskloven meget alvorligt og vil fortsætte med at evaluere denne service for at sikre, at vi er trygge ved, at alle kroner, som vi køber fra andre banker, lever op til vores interne kontroller.

- Som altid opfordrer vi vores kunder til enten at veksle valuta hjemmefra eller bruge deres betalingskort på rejser, hvilket de fleste kunder gør, skriver Danske Bank, men hvad tænker du?

