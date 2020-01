Natklub med billig sprut i kæmpe-brøler: Glemte natbevilling

Hvor længe skal barer og natklubber have lov til at have åbent? Ny restriktiv praksis betyder at Billy Booze, der sælger cocktails for 15 kr i dag, skal lukke kl. 24.00 .

- De kan da bare sørge for at have styr på deres bevilling.

Sådan skriver Jan M i en af de 50 kommentarer, der er skrevet på TV2 Lorrys Facebookprofil om natklubben Billy Booze, der har mistet deres natbevilling, fordi en ledende medarbejder simpelthen glemte at søge, da den tidligere bevilling udløb i 2017.

2 år uden lovlig bevilling

Stedet - der i dag sælger cocktails for 15 kr, og andre dage har små shots til en krone - har ellers haft åbent til kl 05.00 i weekenden, kl. 03 andre dage undtagen søndag, hvor døren smækkede kl. 01.00. Men nu har kommunens bevillingsnævn bestemt, at gæsterne og personale skal stoppe festen allerede kl 24.00 - pga af en kæmpefejl.

- Billy Booze har drevet virksomhed uden lovlig bevilling siden marts 2017 og ansøgte først om en ny bevilling i juni 2019.

Restriktiv praksisændring

- I mellemtiden er der i december 2018 indført en restriktiv praksisændring, der sætter en stopper for nye såkaldte 05-tilladelser i Middelalderbyen for at imødekomme et behov om, at Indre By både skal være for beboere og gæster, udtaler Franciska Rosenkilde i et skriftligt svar til TV 2 Lorry, og ser man på de øvrige kommentarer, der er kommet på Lorrys Facebook, så deler den afgørelse borgerne:

Ligusterhæk i indre by

- Ja, sådan går det hvis man ikke har styr på tingene, skriver Dorthe S således, mens Belinda R synes København bliver lidt mindre festlig nu:

- Nå ja, indre Kbh. skal være ligusterkvarter med grønt og stilhed efter kl. 22.

- Surprise når nu man frivilligt vælger at bo der.

- Det giver kun dårlig mening, at der kun må være bevilling svarende til en provinsby, skriver Belinda, men hvad synes du?