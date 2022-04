NATOs strategiske brøler

- Nu en god måneds tid efter Ruslands invasion af Ukraine bliver Vestens strategiske, selvødelæggende brøler nok så klar.

- NATO pumper våben ind i Ukraine og ønsker at binde Rusland dér militært samtidig med at kvælende, permanente økonomiske sanktioner skal underminere Ruslands økonomi.

- Men sanktioner fører aldrig til regimeforandring, det vil det heller ikke gøre i Moskva.

Firmaer taber stort på lukninger

Sådan indleder Jan Øberg, fredsforsker med egen fredstiftelse, et brev til nationen! om Vestens reaktion på Ruslands invasion af Ukraine - og den boomerang-effekt han mener hele Europa og store dele af verden, vil mærke. Jan slog tidligt i invasionen til lyd for, at man skulle have lyttet mere til Putin i tiden op til invasionen, og bla. set på NATOs rolle.

Er blevet ydmyget i 30 år

Rusland samarbejder med Kina og Indien

Hans brev . som har håber kan skabe debat - fortsætter nemliog således:

- Ukraine-krigen afsluttes hurtigt, forhandlingerne i Istanbul tyder på det.

- Rusland vender derpå ryggen til Vest og samarbejder med Kina, Indien, Iran og andre. Størstedelen af verden dropper dollaren som vekselvaluta.

- Russisk gas skal betales i rubler; vekselkursen er nu tilbage på niveauet før invasionen. Bensin, fødevarer, mineraler, etc. bliver stadig dyrere. Der tabes ufatteligt på virksomhedernes udmarch fra Rusland.

Flygtninge fra Ukraine koster

- Vesten skal desuden betale for følgerne af Corona og har pålagt sig selv endnu en pervers militær over-rustningomgang. Sociale spændinger vokser i Europa.

- De nye flygtninge bliver og koster. Russerhadets afstumpethed koster også.

- Tænk hvis NATO ikke havde ekspanderet så autistisk!

- Og tænk hvis ikke USA/NATO og EU havde reageret så hadefuldt og så uigennemtænkt på invasionen?

- Så kunne dine børnebørn måske have håbet på at leve i fred i Europa. slutter fredsforskeren, men hvad siger du?