Nazi-alarm: Gjorde det bevidst

Det højrenationale parti Alternative für Deutchland vandt - for første gang - et lokalvalg i Tyskland. Jødiske organisationer gyser over de 52,8 procent af vælgerne i byen Sonneberg, der stemte i går

- Virkelig trist.

- Og de (borgerne i Sonneberg red.) har ikke engang nogen grund til at stemme på dem.

- År efter år med velstand og fred.

Demokratisk alarm

Sådan skriver Jorge A. i en kommentar på mediet DW.de (Deutche Welle, red.) om det højrenationale parti Alternative für Deutschland, der fik absolut flertal ved kommunalvalget i byen Sonneberg i går.

For selv om andre af de store landsdækkende partier fra højre til venstre bad vælgerne om lade være med at stemme på det indvandrerfjendske og sanktionskritiske parti, fik AfD 52,8 procent af stemmerne.

Bange: De synger Putins sang

Høje energipriser: Trist dag

Det tyske socialdemokrati mener således, sejren er en 'alarm for alle demokratiske kræfter', og talsmænd fra jødiske foreninger gyser:

- Det her sker, fordi venstrefløjens energipolitik har fået el-prisen til at eksplodere, skriver Jessie J., og Christoph Heubner fra den Internationale Auschwitz Komité er helt enig:

De valgte bevidst højreekstremt

- I dag er en trist dag for Sonneberg-distriktet, for Tyskland og for demokratiet.

- Et flertal af vælgerne har åbenbart sagt farvel til demokratiet og bevidst valgt et ekstremt højreorienteret ødelæggelsesparti domineret af en nazist( Björn Höcke. red.), siger vicepræsidenten for Auschwitz-komitéen ifølge dw.de.

Ville åbne for Putins gas

AfD står i de seneste målinger til 18-20 procent af vælgerne på landsplan. Det er stort set samme opbakning som det ledende socialdemokratiske regeringsparti SPD.

Partiet har været kritiske over for sanktionerne mod russisk gas og demonstrerede for åbningen af Nord Stream 2, før den blev saboteret.

De er også kritiske over for den tyske udlændingelov, de mener er alt for lempelig, og Politico.eu skrev i begyndelsen af juni, at der er gang i højredrejning flere steder i Europa.

Den yderste højrefløj står nemlig også stærkt i Østrig, hvor Østrigs Frihedsparti fører i meningsmålingerne med 27 procent. I Frankrig ligger Le Pen parti nummer to med 24 procent, og i Sverige har Sverigedemokraterna 18 procent.

I Spanien, der skal til nationalt valg 23. juli, ligger det højreekstreme Vox på tredjepladsen i meningsmålingerne med 16 procent