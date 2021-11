Nedbrud hos yousee: Lortet virker ikke

- Nu har You See TV været i nedbrud i 8 timer...

- Når man ringer, bliver det sagt at det er i hele landet...

- Men man får ingen forklaring eller svar på hvorfor og hvornår de regner med det er oppe at køre igen.

Betaler en stor sum penge

Sådan skriver Hanne C til nationen! om at have et TV, have en aftale med Yousee om at levere programmer til det - og så ikke ku se noget torsdag nat og fredag formiddag.

- Jeg plejer for det meste at se TV 2 News - mit fjernesyn kører næsten hele dagen...

- Og jeg betaler en stor sum penge og så virker lortet ikke.

- De har 1 million kunder og det er ikke acceptabelt det her, skriver Hanne, og på yousee.dk kan man lige nu læse at Hanne ikke er den eneste med sort skærm:

En mindre gruppe - men stadig mange

yousees presseafdeling oplyser til nationen, at der er tale om en mindre gruppe kunder, der har problemer - dem der får TV via telefonstikket - og at de jo kan bruge net eller app, som faktisk virker.

- Men der er jo stadig tale om mange mennesker, siger yousees presseafdeling.