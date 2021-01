Nedbrud i Nordsjælland: YouSee prøver at rette fejlen

- Fra kl. cirka 11 i dag har der ikke væren noget signal på vores tv.

- Det er YouSee, og jeg har talt med nogle veninder, der heller ikke kan se tv.

- Hvad fanden er meningen, og hvorfor skriver ikke noget om det?

Vi beklager meget

Sådan lød det fra en rasende kvindelig læser i nationen!-telefonen kl. lidt i 15 - en læser, der synes, tv-signalet bare skal fungere i en coronanedlukket tid.

Kvinden - der bor i Allerød nord for København - synes, et YouSee-nedbrud er langt vigtigere nyt end debatten om Inger Støjbergs rigsretssag - og nationen! har derfor skrevet til YouSee og spurgt, hvad der er sket, hvorfor det er sket, og hvornår det er fikset. Og hvor mange, der ligesom læseren i Allerød, er ramt. Nogle af spørgsmålene vil YouSee gerne svare på:

Driftsforstyrrelser, lang svar tid og intet tv-signal

- Vi har desværre en kabelfejl, der rammer Herlev og omegn samt dele af Nordkøbenhavn og Nordsjælland.

- Vi beklager meget over for de berørte kunder.

- Problemerne kan opleves forskelligt hos vores kunder, men betyder bl.a., at der kan opleves driftsforstyrrelser, herunder lange svartider på internet og udfald på tv-signalet.

- Vi er i fuld gang med at rette fejlen, men jeg kan ikke give en præcis deadline endnu, skriver Mai-Britt fra Nuuday, der nævner, at kunderne - indtil kabelfejlen er rettet - kan bruge YouSee's tv-app via mobilnetværket, men hvad tænker du?