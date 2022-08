Nedbrud: Raser mod Coop365

- Det er rystende, at se fuldstændig fin og fejlfri mad blive kasseret på den facon!

- Udelukkende pga. en 'måske' situation.

- Min kone var i butikken og så dem fylde indkøbsvogne med dybfrosne varer, der kom fra frysemontre, der var i gang igen efter strømafbrydelsen.

Tegning: Patrick Byron

Sådan skriver Nicky V. til nationen! om det strømnedbrud, der ramte Coop365 i Holbæk i går – og de mange varer, der derefter blev kasseret. Nicky har som mange andre fokus på madpriserne for tiden, og han synes det er helt hul i hovedet, at madvarer, som f.ex. kunne være spist samme dag, blot røg i containeren.



Helt forkert

Og han er også sur over, at butikken har slettet vrede kommentarer på deres Facebook. Hans brev – som nationen! har bedt Coop om at kommentere – fortsætter derfor således:

Annonce:

- Coop 365 er en butik, hvor man ofte kan komme ind og købe varer, der her sidste udløbsdato på den givne dag.

- Jeg mener, de har håndteret den her situation helt forkert.

- Jeg har nemlig meget svært ved ved at se forskellen på at sælge datovarer og så lade kunder købe dybfrosne varer, æg og andre ting, som har været uden i køl i ganske kort tid.

Oksekødet var 10.9 grader varmt

- Jeg tror de har smidt varer ud for par hundrede tusinde kroner, skriver Nicky, og nationen! har spurgt Coop, hvorfor kunderne ikke ku' få varerne – og hvorfor kunderne ikke må kritisere butikken på Gacebook. Og de svarer Coop på sådan her:

- Selv om det er brandærgerligt at skulle smide varer ud, så er der desværre ikke andet at gøre i den situation.

Annonce:

Så det sku' ud

- Efter kølenedbruddet målte vi temperaturerne på de forskellige varer. Og de var for høje - for eksempel blev det hakkede oksekød målt til 10,9 grader - og så skal vi kassere det, skriver Coop til nationen!, men hvas synes du?