Nederdel og top var ok: Moské lukker heftig tøjdebat

En lærer på VUC i Holbæk skrev, at eleverne skulle lade være med at tage nederdele og ærmeløse trøjer på, når de skulle på moske-besøg. Men moskeen var slet ikke så skrap, da det kom til stykket.

- Vi fortalte skolen, at vi forventede at vores besøgende viste den nødvendige respekt for vores hellige moske, såsom at klæde sig anstændigt og tage skoene af.

- Alle elever fik dog lov at komme ind – uanset hvad de havde på af påklædning.

Havde fået besked på ikke tage nederdel på

Sådan lyder det nu fra Tiku, Tyrkisk islamisk Kulturcenter i Holbæk, der havde besøg af en gruppe elever fra Nordvestsjællands HF-VUC i begyndelsen af august.

En af eleverne meldte nemlig fra til besøget, fordi læreren på forhånd havde skrevet at eleverne skulle ’lade være med at have meget korte shorts/nederdele og trøjer uden ærmer – også selv om vejret skulle være til det'.

Det mente eleven var at underkaste sig sharia, og hun klagede, da hun blev noteret som fraværende, fordi hun blev væk.

Ikke vores ansvar hvad læreren skriver

Men en læser kontaktede nationen! i går og fortalte, at der faktisk var flere elever, der - selv om de ikke havde rettet sig efter lærerens besked - alligevel fik lov til at komme ind i moskeen. Læseren skriver, at det drejede sig om piger, der havde shorts og crop-tops på.

Men selvom dresscoden i moskeen altså ikke – da det kom til stykket - var så skrap, som læreren havde skrevet, så vil moskeen ikke kritisere læreren:

- Læreren har på baggrund af vores dialog formuleret nedenstående mail til eleverne.

- Det kan og vil vi ikke tage et ansvar for.

- Og vi vil derfor ikke indgå i en diskussion, om læreren har formuleret det for skrapt eller vedkommende kunne have anvendt en anden formulering, skriver Tiku til nationen!, men hvad tænker du?