'Nederdels-problem' i Vamdrup

Skolebestyrelsen på Vamdrup Skole vil gerne have, at eleverne diskuterer stødende påklædning med f.eks. seksuelle undertoner eller politiske budskaber. Det vil eleverne gerne, men de vil ikke have regler

- Hvis man for eksempel har en meget kort nederdel på, kan man jo gøre det, at man tager noget lidt længere på, når man er her på skolen.

- Og når man så tager på slottet (det er her, Koldings 9.-klasser mødes, red.) og fejrer sidste skoledag senere på dagen, kan man tage den korte nederdel på og vise sig frem.

Ingen regler - anbefalinger og snak

Sådan lyder et løsningsforslag i JydskeVestkysten fra en 9.klasse-pige på det påklædningsproblem, skolebestyrelsen på Vamdrup Skole ser for sig, når 9. klasse-eleverne til foråret skal fejre sidste skoledag.

Sexet 9. klasse-pige skaber debat

Det er JydskeVestkysten, der har talt med pigen. Som beskrevet i går er ledelsen, skolebestyrelsen, elevrådet og eleverne i 9. klasserne på Vamdrup Skole i gang med at diskutere, om det f.eks. er OK, at en 9. klasse-pige fejrer sidste skoledag i et sygeplejerske-kostume, der har tydelige seksuelle undertoner? Eller om en 9.klasse-dreng må i føre sig et nøgenmands-kostume med dinglende penis?

Fra referatet af skolebestyrelsesmødet 30. august. Screenshot

I tvivl - så bliv væk

Men pigen, der altså vil vente med at 'vise sig frem' til skoleafslutningsfesten, er skredet fra skolen og ned til byens andre unge ved slottet, er sammen med en dreng fra klassen enige om, at nedskrevne tøjregler ikke dur. Og at anbefalinger og grundige diskussioner er bedre. Og ser man på de kommentarer, der er skrevet på avisens Facebook-profil, skal eleverne bare selv bestemme:

- Man kunne lave en uskreven regel om, at hvis man er i tvivl, om man vil blive stødt af andres påklædning, så lad være med at deltage i arrangementet, skriver Michael M. i en kommentar. Carina J. fortsætter:

Hvis nogen har et problem - er det deres eget

- Humor er jo engang forskellig, hvad én synes er sjovt, mener en anden er super-upassende.

- Jeg synes, man skal klæde sig ud, som man har lyst til og have det sjovt med det, og hvis nogen synes, det er for meget, er det deres eget problem og ikke alle andres, skriver Carina.

TV 2 Syd har også dækket påklædningdebatten. Og på tv-stationens Facebook-profil er der heller ikke stor opbakning til regler: