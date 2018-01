Nederlag på nederlag: Udskriv dog det valg nu

- Kom nu med det valg.

- Så kan vi få syn for sagen om, hvem der går frem og tilbage.

Politisk bombe fra Løkke: Samuelsen må æde KÆMPE nederlag

Dit fjols

Sådan skriver nationens! Saxo i en af de 154 kommentarer, der er skrevet om Løkkes melding om, at man nu vil indgå en mindre aftale om skat, og udskyde de udlændingestramninger, Dansk Folkeparti har ønsket. Og Saxo er ikke den eneste, der synes at Løkke burde tage konsekvensen og give vælgerne mulighed for sammensætte et nyt folketing:

- Så udskriv valg dit fjols, skriver Tim K f.ex. på DR Nyheders Facebookside, hvor 5 ud af ti kommentarer om pressemødet indeholder ordet valg.

- Udskriv nu bare valg for pokker!, skriver Mia O samme sted, og på Lars Løkkes egen facebook skriver henrik J:

- NEDERLAG PÅ NEDERLAG PÅ NEDERLAG !!!

- Kære Statsminister, indse nu at det ikke nytter noget at basere regeringen´s overlevelse på (U) Dansk Folkeparti.

En bestyrelse havde fyret jer for længe siden

- Deres krav er jo helt forrykte og landet kan ikke leve med en amputeret og sønderskudt regering i dyb krise, hvor alle de store visioner og alvorlige problemer bliver lagt til side.

- Havde der været tale om en virksomhed med en professionel bestyrelse, så var I blevet fyret for læææænge siden.

- Hvad nytter det at have store ambitioner men ikke at kunne føre dem ud i livet ???, skriver Henrik, men hvad mener du?