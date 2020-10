Nederlag til chikane-mor: Far får barnet

En mor til et treårigt barn har flere gange nægtet faderen at se barnet - selvom han skulle have haft samvær. Nu skærer Højesteret benhårdt igennem

- Højesteret tiltræder, at M (moderen red.) gennem en længere periode har udøvet grov samværschikane.

Højesteret ophæver fælles forældremyndighed

- Højesteret finder, at den dermed forbundne manglende indbyrdes tillid og kommunikation mellem forældrene om B's (det treårige barn) forhold giver holdepunkter for at antage, at forældrene også på længere sigt vil være ude af stand til at samarbejde om Bs (det treårige barns) forhold.

- Højesteret finder derfor, at det er bedst for B (det treårige barn) at den fælles forældremyndighed ophæves.

December 2019: Hver onsdag og hveranden lørdag

Sådan skriver Højesteret i en dom om forældremyndighed, som endte med at den fælles forældremyndighed blev ophævet og givet til faderen. Alene.

Landets fremmeste dommere omgjorde dermed både byretten og landsrettens afgørelser. Landsretten gav nemlig moderen bopælen, og faderen fire timers samvær hver uge - og halvanden døgn med overnatning hver anden lørdag:

Landsrettens dom fra december 2019.

Slut med mest knyttet lige nu

Men ifølge Politiken har moderen gjort, hvad kun kunne for at forhindre, at hendes nu treårige søn kunne have det samvær med faderen, han havde krav på – og flere gange måtte fogeden inddrages for at få moderen til at udlevere barnet.

- Frem for kun at vurdere de konfliktfyldte skilsmissesager ud fra, hvem barnet er mest knyttet til lige nu, så åbner Højesteret op for en vurdering af mors og fars evne til at være gode forældre for barnet, siger faderens advokat til Politiken