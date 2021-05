Nedtælling: Fleggaard er klar

Smittetallene i Slesvig-Holsten falder - og forventningen er at den tyske delstat går i 'gult' i morgen. Dermed slipper danskere for karantæne, når de kommer hjem fra en tur med indkøbsvognen i f.eks. Fleggaard

- Stop nu det pis med og køre til Tyskland og handle.

- Brug nu jeres penge her i Danmark.

- Alle dagligvarebutikker har brug for, at vi støtter dem.

- De er der altid for os.

Fleggaard: Vi forventer der sker noget

Sådan skriver Jan G i en af de - hold fast - 2200 kommentarer - der er skrevet på TV 2 Nyhedernes Facebook-profil om, at coronatallene i Fleggaards hjemstavn, den tyske delstat Slesvig-Holsten, er nede på 32,4 smittede per 100.000 indbyggere målt i løbet af den seneste uge.

Og at det kan betyde, at Danmark ændrer rejsevejledningen og gør regionen 'gul' på fredag. Det sker nemlig, når incidenstallet for en region er under 50 pr. 100.000 indbyggere.

Fuldstændig hjernedødt

- Vi har helt klart en forventning om, at der sker noget.

- Og vi er klar, siger den administrerende direktør hos Fleggaard, Lars Mose Iversen til TV 2, men Jan G er langtfra den eneste, der synes, at grænsehandlerne skal lade være med at bruge penge i Tyskland:

- Det er da fuldstændig hjernedødt at bruge tid på noget, man kan købe i enhver dansk købstad, skriver Stig S. f.eks. mens John A melder sig klar-parat til at rulle over grænsen, når det bliver muligt:

Proviant til camping

- Nu skal vi lige have pinsen og den allerværste trafik overstået, så må vi hellere komme ned og få provianteret til sommerens campingture.

- Jeg tror, bilen kommer til at kravle på maven på hjemturen, skriver John.

Portugal og dele af Spanien

Hvis Slesvig-Holsten bliver gul, er det ikke længere et krav, at man skal gå i isolation i ti dage efter en tur over grænsen.

Man skal dog kunne vise, at man enten er færdigvaccineret, har haft corona eller er testet negativ for corona inden for de seneste 72 timer for at rejse ind i Danmark skriver TV 2, men hvad tænker du?

Det meste af Europa er orange - men forventningen er, at nordtyskland bliver gul i morgen. Screenshot fra Udenrigsministeriet/um.dk

I mandags åbnede Danmark efter samme model for rejser til hele Portugal, og i sidste uge blev der åbnet for enkelte destinationer i Spanien.