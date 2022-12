Nedtur for ny minister

På energi-, klima- og forsyningsminister Lars Aagaards første EU-møde med kollegerne skulle han forsøge at hæve EUs ambitioner for vedvarende energi. Det mislykkedes

- I lyset af den nuværende energikrise og behovet for en hurtig reduktion af EU's afhængighed af fossil energi (gas, olie og kul red.) fra især Rusland mener vi, at målet for vedvarende energi uundgåeligt skal stige til 45 procent.

- Det vil øge forsyningssikkerheden - og er en forudsætning for at genvinde kontrollen over energipriserne.

De andre sagde nej

Sådan stod der i et brev Danmark havde sendt sammen med Østrig, Estland, Grækenland, Litauen, Luxembourg, Portugal, Spanien og Tyskland forud for energi- og klimaministermødet i EU i går.

Nu er EUs mål så at vedvarende energi skal udgøre 40 procent af mixet i 2030, men de ni lande ville forsøge at presse det op med fem procent.

Det mislykkedes dog i følge mediet Euractiv, der skriver, at især Frankrig, Holland og Irland synes 40 procent er nok som målsætning.

Danmark foran: 41,8 procent vedvarende energi

I dag udgør vedvarende energi lige over 22 pct. af den energi, der bruges i Europa. I kategorien 'vedvarende' tælles også biomasse, som dog ikke i alles øjne burde kaldes vedvarende. F.ex. har NOAH og Greenpeace skrevet adskillige kritiske breve om Danmarks brug af træ-brændsel til nationen! de seneste år.

I Danmark er det nemlig cirka 60 procent af den vedvarende energi, der kommer fra afbrænding af biomasse (som f.ex. halm, træpiller og træflis). Det fremgår af den energistatistik for 2021, Energistyrelsen udgav for et par uger siden.

Mere biomasse og mindre vind. Sådan ser det danske energiregnskab ud for 2021. Screenshot: Energistyrelsen

Har ikke givet op

Samlet set kommer 41,8 procent af den energi vi danskere bruger fra vedvarende energikilder, og nationen! har spurgt Lars Aagaard, hvad han mener om at det ikke lykkedes at hæve målsætningen til 45 procent:

- Vi har ikke givet op, for Europa skal fri af russisk gas. Sammen med Østrig, Estland, Tyskland, Grækenland, Luxembourg, Portugal og Spanien presser vi på for at hæve ambitionen til 45%, og forhandlingerne fortsætter med Europa-Parlamentet, skriver ministeren, men hvad mener du?