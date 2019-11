Nedtur for vindmøller: Danmarks forbrug af A-kraft steg 30 procent

Sommeren 2018 var ikke god for den danske elproduktion, og derfor blev vi nødt til at importere el fra bl.a svenske atomkraftværker.

- Det blæste lige lidt mindre i 2018 end normalt.

- Det gør, at vi må køre lidt ekstra på med kraftværkerne, hvoraf nogle stadig kører på kul.

- Oven i det måtte vi købe lidt ekstra strøm fra udlandet.

Du brugte atomkraft cirka én time hvert døgn i 2018

Sådan siger Rasmus Munch Sørensen, enhedschef i Energistyrelsen, til dr.dk om en analyse, der viser, at Danmark - på grund af vejret - sendte mere CO2 ud i atmosfæren i 2018 end i 2017.

Da en stor del af strømmen i Sverige bliver produceret af atomkraft-værker, betyder den øgede import, at danskernes forbrug af atomkraft voksede 30 procent i forhold til året før. Fra 3 procent af elforbruget til 3,9 procent(PDF-fil). Og på Jyllands-Postens Facebook-profil har tallene skabt en del debat:

Når man satser hele butikken på ustabil energi

- Det er jo desværre det der sker, når man satser hele butikken på vedvarende (læs: ustabile) energikilder).

- Der er en grund til at olie- og kulindustrien elsker vindmøller for tiden, skriver Morten J således, og Christian B. har fået 21 likes for denne kommentar:

- Det er så fantastisk morsomt - og tragisk - at ingen politikere, andre end NB, tør tale om kernekraft som den primære kilde til ren, pålidelig, CO2 neutral energi.

- Vind og sol kommer aldrig til at løse problemerne.



Kan Danmark klare sig uden atomkraft?

- Men det passer godt ind i de rødes rosenrøde fantasifortællinger, skriver Christian B., og nationen! bad i går klimaminister Dan Jørgensen om b.la at svare på, om Danmark kan klare sig uden atomkraft de næste 5-10-20 år? Og om han mener, at vi stoppe med at importere el fra Sverige og Tyskland, så længe de laver strøm på akraft?



Ministeren er ikke vendt retur, men mens vi venter på svar, så kunne det være spændende at høre, hvad du mener du?