Nedtur: Har ikke landskamps-kanal

Ole G og gutterne fra boligforeningen i Viby havde glemt, at de ikke har Kanal 5 i deres yousee-pakke. Nu lytter de med på radioen i stedet for, men sure - det er de.

- Jeg har lige ringet til yousee, for at høre hvornår de kan vise landskampe igen. - Men det vidste de ikke.

- Vi er faktisk fem-ti gutter, der plejer at samles og se landskampe, men nu skal vi høre dem i radioen.

Har også set bold på værthus - men der er lukket

Sådan lød det torsdag eftermiddag i nationen!-telefonen, da Ole G fra Viby ringede ind for at brokke sig over, at landskampen mellem Israel og Danmark ikke bliver vist på an af de kanaler, der er i hans yousee-abonnement.

Ole havde faktisk glemt, at Discovery - som har rettighederne til kvalifikationskampene - ikke er med i yousee's pakke længere. Og han og vennerne plejer ofte også at se kampene på et værtshus, hvor de ikke har lagt mærke til, hvilken kanal TV'et var indstillet på.

Men værtshusene er jo lukket nu, og Ole synes situationen er under al kritik:

Politikerne må gøre noget

- Ingen af os har Kanal 5.

- Øv, politikerne må gøre noget, fortsatte Ole, der kan se frem til 2022, hvor det er store TV2, der viser Danmarks landskampe. Kanal 5 havde i sidste uge 60.000 seere til den mest sete udsendelse, Politijagt.

Katastrofe og flugt

I september skrev Ekstra Bladet, at der var 357.000 seere, der så Danmark-Belgien.

Katastrofale seertal til landskampen

Og i november fulgte vi op med denne konstatering:

Flygter fra landsholdet: - Det er rigtig skidt

Discovery siger til nationen!, at alle med en internetforbindelse kan købe sig adgang til landskampene, men fra 2022-2028 er det altså TV2, der viser dansk herrelandsholdsfodbold.