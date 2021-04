Nedtur: Her duede Lars' coronapas ikke

Man skal vise en negativ covid-19 test for at krydse den dansk svenske grænse. To Pfizer-stik er ikke nok.

- Da jeg den 27. april gerne ville til mit sommerhus i Sverige (har ikke været der i ¾ år), pakkede jeg bilen og kørte gladelig af sted.

- Ved grænsen i Sverige blev jeg bedt at fremvise en negativ coronatest.

Viste mit coronapas - det gik ikke

- Jeg fremviste gladelig mit danske coronapas, men nej, det gik ikke.

- Man forlangte et negativt testresultat, og det kunne jeg af gode grunde ikke.

Sådan indleder Lars K en mail til nationen! om coronarestriktioner i de forskellige lande og den genåbning, han troede han som vaccieneret var en del af. For selv om reglerne i Danmark er, at vaccinerede får adgang på lige fod med folk, der kan vise nye (max. 72 timer gamle) negative test, så har grænsepoltiet nogle andre regler.

Og det synes Lars, der skal fokus på, så andre ikke ender med samme oplevelse som ham.Hans brev - som nationen! har bedt den svenske ambassade i danmark om at kommentere - fortsættter nemlig således:

- Politidamen bad om at se mit kørekort, og gik med passet og kortet ind på et kontor.

Ventede en halv time - og så én time til

- Jeg sad nu i bilen og ventede og ventede. Efter en halv time kom hun tilbage og fortalte at jeg ikke kunne komme ind i Sverige.

- Jeg måtte underskrive en blanket, om at jeg blev nægtet indrejse i Sverige. Politiet sagde, at jeg ville få en kopi af afslaget og herefter få mit førerbevis tilbage.

- Der gik så yderligere 1 time mere med at vente, og så kom en politimand hen til mig og bad mig om at følge efter politibilen, der ville føre mig over på den anden side, så jeg nu kunne få retningen mod Danmark.

Man føler sig meget kriminel

- Først herefter fik jeg udleveret mit førerbevis plus diverse papirer.

- Man føler sig meget kriminel.

- Jeg ville jo egentligt bare op til mit sommerhus for at se om det stadig var der, skriver Lars, og Sveriges ambassade i København bekræfter at reglerne er som Lars oplevede det - og henviser til svensk politis hjemmeside:

- Udenlandske statsborgere, som er 18 år eller ældre, skal vise negativ covid-19 test for at rejse ind i Sverige.

- Testen skal være foretaget indenfor 48 timer, skriver svensk politi således.

Testkrav gælder også for indrejse i Danmark

Reglerne for svenskere, der vil ind i Danmark, er at de skal testes både før og efter indrejse. Og isoleres i 10 dage. Udlændinge med fast bopæl i grænselandet, dvs. Sydsverige (Blekinge og Skåne len) og Västsverige (Hallands og Västra Götalands len), som har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen, kan dog indrejsem hvis de kan fremvise en negativ COVID-19 test, der er taget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet.