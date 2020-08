Negle-konflikt: Konfirmand ulykkelig

- Hej.

- Hun har sparet sammen til at få lavet bryn og negle, da hun skal konfirmeres.

- Min datter på 14 år har gået tur med hunde, hjulpet til med at vaske bil, gjort rent, ordnet vasketøj og ordnet have. Og købt ind.

Købte to værdibeviser

Sådan indleder Suzanne M en mail til nationen! om de problemer hendes datter er løbet ind i forud for konfirmationen på søndag. For efter en del debat frem og tilbage med salonen, er det hele nu endt med at bryn og negle ikke når at bliver ordnet inden søndag. Og det er Suzanne rigtig bitter over. Hendes brev - som salonen kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Hun købte to værdibeviser via Sweetdeal til en neglesalon her i Aarhus.

- Hun skulle have været konfirmeret d. 3. maj, men det blev jo udsat og nu skal det så være d. 30. august pga. coronatiden.

Nu har jeg en ulykkelig datter

- Vi aftalte at vi kunne få vores beviser forlænget til d.30.8.2020, men de nægter nu, og snakker rigtig grimt til os.

- Negledamen sagde, at hun var 'kraftedme ligeglad' og nu har jeg en ulykkelig datter, som havde glædet sig til at få lavet negle og øjenbryn til hendes konfirmation. Og hun har endda selv betalt pengene til dette, skriver Suzanne, men neglesalonen kan slet ikke genkende den fremstilling:

Deals har en udløbsdato

- Det er bestemt ikke fordi vi ikke vil yde den service de har købt på deal.

- Men deals har en udløbsdato og der gøres opmærksom på at bestille i god tid.

- Vi havde corona lukket fra 18 marts til 20 april. På den baggrund var alle deals forlænget til 1 juli/1 aug. Der har derfor været rig mulighed for at indløse første bevis.

Neglene kan ordnes inden 1. oktober

- Gel-negle beviset er købt 10 juni og denne er forlænget til 1 okt.

- Som god service.

- Og denne har der også været rig mulighed for at booke i god tid, skriver neglesalonen til nationen!, og Sweetdeal skriver, at de er bekendt med sagen og at uoverensstemmelse er noteret.



- Hos Sweetdeal har vi efter bedste evne sikret at denne deal, såvel som mange andre, blev forlænget i forbindelse med den midlertidige nedlukning ved COVID-19.

- Det har rigtig mange kunder heldigvis været glade for og fundet gode løsninger på med de hårdt ramte erhvervsdrivende, skriver Sweetdeal, men hvad siger du?