Nehat raser: Var bare sulten

- Hej.

- Jeg bliver som enhver hårdtarbejdende mand en lille smule sulten, efter at have været på job i mange timer.

- Så jeg beslutter mig en eftermiddag for at køre ind på Mcdonalds restaurant i Kastrup på Kystvejen.

- Jeg parkerer min taxa og stiller p-skiven.

En ikke så happy overraskelse

Sådan indleder Nehat K. et brev nationen! om få lyst til en burger hos fastfood-giganten – og så finde ud, at han egentlig slet ikke er velkommen. Nehat endte nemlig med at betale 795 kr mere for sit meal, end han havde regnet med fordi han kører taxa. Og det synes han ikke kan være rigtigt. Hans brev – som nationen! har bedt McDonalds om at svare på – fortsætter nemlig således:

- Efter at have spist min happy meal, det tog vel ca en 20 minutters tid, går jeg ud til min taxa.

- Og her finder jeg så en ikke så happy overraskelse på min forrude.

- En P-Bøde.

Kan det være rigtigt

- For hvad aner jeg ikke. Kan det virkelig være rigtigt, skriver Nehat, der har også har sendt selve bøden på de 795 kr med.

Her kan man læse, at taxaer ikke må parkere foran McDonalds, og nationen! har spurgt, hvorfor man har den regel, og om man selv mener at det er lovligt, at forbyde taxa’er – og om de vil overveje at sætte skilte op, så andre hårdtarbejdende chauffører, ikke ender med at få en bøde på 795 kr.

McD: Snak med p-selskabet eller lufthavnen

Og de spørgsmål svarer McD ikke på - og Lars Dinesen, ejer af restauranten, skriver til nationen!, at han ingen indflydelse har på udskrivning og indkrævning af p-afgifter på parkeringspladserne i nærheden af restauranten:

- Så en eventuel annullering af afgiften, skal gæsten tage med pågældende p-selskab og/eller Københavns Lufthavn, skriver McD-chefen.

P-selskabet: Vi tager en dialog om den regel

nationen! har talt med Scan-Park, der siger at reglen om at taxie ikke må holde foran McDonald er fire år gammel, men at der skulle være nogle pladser, hvor taxaer godt må holde:

- Jeg synes Nehat skal skrive til mig om afgiften, siger Scan-Parks chef, der også vil tage en dialog omkring taxi-reglens fremtid.