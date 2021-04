Nej: Der kravler ikke orme i dit mundbind

nationen! har fået en del henvendelser fra folk, der undrer sig over orme i deres mundbind. Det har Lægemiddelstyrelsen også - og deres vurdering er, at der ikke er tale om orme.

- Jeg fandt vel 10 'orme' i 4 mundbind.

- Pakken er købt på Fyn, men jeg er sikker på, at man kan finde dem i alle mundbind og testkit.

- Jeg synes det er klamt. Hvad gør de og bliver vi syge... !?

- Jeg har da 1000 spørgsmål.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Kulturanmelder René Fredensborg anmeldte for nylig partiledernes mundbind.

Købte et mikroskop - puha

Sådan lyder de første sætninger i én af de mails nationen! har modtaget de seneste uger om orm i mundbind.

Afsenderen - der gerne vil være anonym - havde ovenikøbet købt et mikroskop i en legetøjsbutik, så hun bedre kunne se de sorte orme kravle rundt i mundbindet. Og det hun så, var så rystende, at hun bad nationen! om at finde ud af, hvad det var.

Desværre kunne hun ikke sende de film, hun havde optaget på sin telefon - men den danske Lægemiddelstyrelse har også fået mange henvendelser om 'orme'-fænomenet, og de har undersøgt sagen:

Pilen peger på syntetiske fibre

- Lægemiddelstyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der på sociale medier florerer billeder og videoer af mundbind og podepinde, som angiveligt skulle indeholde små sorte orme.

- Da det ikke lyder som en naturlig bestanddel af denne type produkter, har vi gennemset alt materialet.

- Vi har også rådført os med eksterne eksperter, og på det foreliggende grundlag er vores vurdering, at der ikke er tale om orme.

Det er ufarligt

- Pilen peger på et andet fænomen: syntetiske fibre, som tilsyneladende bevæger sig, når de optager fugt fra damp eller ånde. - Det er ufarligt. slog styrelsen i går fast i en stribe twitterbeskeder, hvor de dog samtidig fortalte, at der er oprettet sager på de pågældende produkter og at de holder et vågent øje med udviklingen.