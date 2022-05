Nej, nej og syv gange nej

Hvis myndighederne stolede på at Troels' kæreste ville rejse hjem til Mali igen, ville hun få et visum. Men myndighederne er i tvivl, og det gør Troels stiktosset - og stædig

- Jeg har modtaget i alt syv afslag på visum til Mariam.

- Det første fra ambassaden i Bamako 16. marts sidste år og her til sidst afslaget fra Udlændingestyrelsen den 9. februar i år.

30.000 læsere støtter Troels

Sådan indleder Troels M, som du sikkert er stødt på her på nationen! de seneste måneder, et nyt brev om de danske visum-regler, der betyder at hans kæreste fra Mali ikke får lov til at komme til at komme og besøge ham. Troels har fået massiv opbakning fra nationens! læsere. Mere end 40.000 har svaret på spørgsmål om Mariam, og et massivt flertal på 76 procent synes hun skal have lov til at komme til Danmark. Og 41 procent synes hun skal have lov til at blive her, hvis hun har lyst.

Ny minister? Måske er der en chance?

Nu har han bemærket, at der er skiftet ud på ministerposten i udlændinge-ministeriet, og han beder nu om at den nye minister svarer på, hvorfor det åbenbart er umuligt for folk som Troels at få besøg af en som Mariam. Og hvad den nye minister har af gode råd til borgere, der gerne vil invitere en kæreste fra f.eks. Mali kan gøre, for at overbevise myndighederne om, at de skal give visum. Og om ministeren vil bekræfte eller afkræfte, at alle visumansøgere får en individuel behandling.

De skal ikke køre mig træt

Du kan læse ministerens svar nedenfor – Troels brev fortsætter nemlig således:

- Jeg tror ikke på, at Udlændingestyrelsen overhovedet har kigget på Mariams sag og lavet en konkret og individuel vurdering, som hun og jeg har krav på.

- Jeg er meget stædig, og jeg vil ikke afvise, at jeg i yderste konsekvens vil gå rettens vej.

- Jeg ønsker IKKE, at de i Udlændingestyrelsen får indtryk af, at de har kørt mig træt, skriver Troels, og Kaare Dybvads folk i Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt dette svar:

Hun rejser sgu nok ikke hjem

- Som svar på dit spørgsmål kan ministeriet oplyse følgende:

- En ansøger vil normalt få visum, hvis myndighederne vurderer, at ansøgeren utvivlsomt har til hensigt at rejse hjem, inden visummet udløber, og at ansøgeren i øvrigt vil overholde betingelserne for et meddelt visum.

- Det gælder, uanset hvilket visumpligtigt land ansøgeren kommer fra.

- Hvis myndighederne derimod vurderer, at der kan være tvivl om, hvorvidt ansøgeren vil rejse hjem eller ud af Schengenlandene igen, inden visummet udløber, eller om ansøgeren i øvrigt vil overholde betingelserne for sit visum, vil myndighederne lægge vægt på, hvilken af de 5 hovedgrupper af visumpligtige lande, ansøgeren tilhører.

Og Mali er i risikogruppe 4

- De visumpligtige lande er i henhold til dansk visumpraksis inddelt i 5 hovedgrupper. Hovedgrupperne er fastlagt på baggrund af en generel vurdering af risikoen for, om visumansøgere fra de pågældende lande ikke vil forlade Schengenlandene inden visummets udløb.

- Mali er aktuelt placeret i hovedgruppe 4.

- Hovedgruppe 4 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere som udgangspunkt vurderes at udgøre en høj grad af risiko for indvandring i Danmark eller andre Schengenlande.

- Til statsborgere fra disse lande og regioner gives der som udgangspunkt visum med henblik på privatbesøg hos de nærmeste familiemedlemmer samt til forretningsbesøg samt kulturelle og videnskabelige besøg.

- Som nærmeste familiemedlemmer anses ægtefæller/faste samlevere, mindreårige børn og forældre.

Så kærester får som udgangspunkt ikke visum

- Der gives med andre ord, på baggrund af den generelle vurdering af, at statsborgere fra Mali, udgør en høj grad af risiko for indvandring i Danmark og andre Schengenlande, som udgangspunkt, ikke visum til besøg hos herboende kærester.

- Hovedgruppeinddelingen er imidlertid vejledende og angiver for hver hovedgruppe den personkreds, der som udgangspunkt kan meddeles visum, herunder når der er tvivl om, hvorvidt visumansøgeren har til hensigt at forlade Schengenområdet inden visummets udløb.

- Dette indebærer, at en visumansøger, der ikke tilhører den personkreds, der i henhold til en given hovedgruppe som udgangspunkt kan meddeles visum, ikke på forhånd er afskåret fra at kunne meddeles visum.

Men alle får en konkret og individuel vurdering

- Det betyder med andre ord, at alle visumansøgere får en individuel behandling. Alle visumansøgninger underkastes således en konkret og individuel vurdering baseret på de i visumansøgningen indeholdte oplysninger om ansøgerens konkrete forhold sammenholdt med de generelle forhold i ansøgerens hjemland.

- Afgørelser om visum træffes efter reglerne i EU's visumkodeks og reglerne i visumbekendtgørelsen samt retningslinjerne i visumvejledningen, skriver Kaare Dybvads presse-afdeling, der opfordrer til at man læser mere om visumregler- og praksis på nyidanmark.dk.

https://www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-ansøge/Kort-ophold-(Visum)/Privatbesøg-og-turistbesøg samt om reglerne under lovstof: https://www.nyidanmark.dk/da/Lovstof/Lovgivning