Nej og atter nej: Ingen julepølse til Mia

Nu frarådes danskere at rejse til Tyskland - og dermed er grænsehandlen og juletraditionerne i fare

- Nej og atter nej.

- Det er billigere at handle i Tyskland.

Sådan skriver Lisbeth N. i en af de 75 kommentarer, der er skrevet på TV Syds Facebook-profil om grænsehandlen, der i går fik et hårdt slag, da det danske udenrigsministerium hev den orange tusch frem og malede hele verden - undtagen to svenske regioner - orange.

Screenshot fra um.dk

Opfordring til 14 dages selvisolation

'Hvis du fra i dag vælger at rejse til Tyskland, herunder Slesvig-Holsten, opfordres du kraftigt til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst,' skriver Udenrigsministeriet nemlig nu i rejsevejledningen. Lisbeth er ikke den eneste, der ærgrer sig:

Farvel til julepølse

- Farvel til vores tradition med julepølllsssssssss, skriver Mia i en besked til veninden Majbritt på samme Facebook-side, men Bente W. er mere afklaret med situationen:

- Danskere handler i Danmark, tyskerne i Tyskland.

- Sådan må det jo udligne sig i denne atypiske situation, vi alle er i, skriver Bente W. i en kommentar, der har fået 14 likes, og Lissbet N har fået 49 likes for denne bemærkning:

- Det er da også bedre at lægge vores indkøb her i DK til fælles gavn.

Jeg er heldig

På JydskeVestkystens Facebook-profil har den nye rejsevejledning - som KUN er en vejledning - også skabt masser af debat. Og her er det også kommentarer om, at danske butikker kan se frem til mere handel i de næste måneder, der fylder:

- Giv dog lidt mere og køb lokalt.

- Tænk på benzin, slitage, tiden.

- Der er slet ikke så meget at spare, og vi kan bevare vores forretninger i Danmark, skriver Bent H. i en af 802 kommentarer, der er skrevet på JV.dk's Facebook-profil. Betty L. har fået 103 likes for den her tilfredse melding:

- Jeg bor nok et heldig sted.

- For her hvor jeg bor (tæt på Ribe) har vi da butikker, hvor vi kan købe alt, hvad vi mangler.

- Også juleslik, sodavand og øl, skriver Betty, men hvad tænker du?