Nej og nej og nej: 157 kr. i timen er for lidt

Restaurantejer kalder det 'unfair', at unge mennesker kan tjene mere som coronatestere end som tjenere. Hun må nu afvise kunder pga. medarbejdermangel

- Vi er nødt til at sige nej til rigtig mange, der kommer her på havnen og gerne vil spise her.

Sådan siger Tina Stenderup fra restaurant Kystens Perle i Aalborg Lystbådehavn til TV 2 Nord om de rekrutterings-problemer, hun - ligesom adskillige andre arbejdsgivere i f.eks. ældreplejen - har for tiden.

Fra 200-300 til 20 ansøgere

Tina vil gerne betale 157 kr. i timen, og normalt får hun da også mellem 200 og 300 ansøgninger. I år er der kommet 20, og Tina er ikke i tvivl om, at det er lønningerne i corona-test-centrene, der er problemet.

179 kr. og 187 kr. er bedre end 157 kr.

Det synes 38 procent af de mere end 10.000 læsere, der deltog i mandagens debat om corona-lønningerne, der hos Falck i Aalborg sniger sig op på 170 kr. i timen plus genetillæg.



I København har en timeløn på 187 kr. til podere været nævnt. TV 2 Nyhederne kunne i slutningen af april berette, at der var ansat cirka 11.500 i de private testcentre, der drives af Copenhagen Medical, Falck og Carelink. Og at regionerne derudover havde hyret mere end 7000 personer til test og vaccine.