Nej tak: Får 600.000 kr. i erstatning

Taksationskommissionen er i gang med at besøge sommerhuse i Vestjylland, der får udsigt til en stor vindmøllepark. 127 ejere har nemlig søgt om erstatning - en får erstatning på 600.000 kr - men Peter elsker vindmøller, og vil ikke have penge.

- Jeg har ikke engang overvejet at søge erstatning.

- For når jeg ser en vindmølle, bliver jeg både imponeret og stolt.

- Danmark er verdensførende i vindenergi - udtænkt og produceret lige her i vores kommune.

- Så den skaber arbejdspladser både lokalt og globalt, og den laver grøn strøm.

Jyde flad af grin

127 har søgt - Peter har ikke ikke

Sådan siger Peter A., der sammen med sin søster ejer et meget eksklusivt placeret sommerhus med udsigt til Vesterhavet, om de solide erstatninger 127 af hans naboer har søgt om at få, nu hvor der skal stilles vindmøller op i horisonten.

En nabo får således 600.000 kr, og Peter forklarer Dagbladet Holstebro-Struer, at han kunne have fået 10 procent af sommerhusets værdi. Men at det i hans øjne ville være forkert, og at han ville tænke at han havde fået pengene under falske forudsætninger, fordi han jo faktisk ikke føler sig generet af møllerne.

Ødelagt for altid

På Facebook-siden Stop Vesterhav Syd Havvindmøller - der følger vindmølleprojektet tæt - skriver Morten D, at penge åbenbart står over naturen:

- Vores største og længste strand og ubrudte horisont ud til Vesterhavet bliver for altid ødelagt når pengefonde og forfejlet skadelig politik går hånd i hånd.

- Hvorfor står naturødelæggelser over herlighedsværdi og turistmekka - virkelig trist og ødelæggende for Danmark at vi har så svage politikere, skriver Morten i den nyeste kommentar, men hvad tænker du?

'Død' mand klager over udsigt

41 kæmpemøller: Vrede jyder får fire uger