NemID-hul: Svend har to koder der virker

Når man skal lave sikre adgangskoder på nettet, er der mange, der skelner mellem store og små bogstaver. Men ikke NemID, og det synes Svend A er et hul

- Hej. Jeg skriver fordi forskellen mellem store og små bogstaver ikke respekteres, når man bruger sit NemID.

-Det er et 'hul' i min verden.

Synes det svækker sikkerheden

Sådan skriver Svend A i et mail til nationen! om det sikkerhedshul' han opdagede forleden, da han loggede på borger.dk. Svend går personlig meget op i sikkerhed på nettet, og opdaterer f.ex. sine anti-virus programmer jævnligt, og derfor undrer det ham, at det store NemId system, tillader to forskellige koder på samme log-in:

- NemID – som jeg har talt med - mener ikke det er en fejl, hvilket er meget mærkeligt i disse hacker og gdpr-tider.

- Jeg synes nemlig det er en klar svækkelse af sikkerheden, og jeg er selv typen, der bruger både store og små bogstaver i mine kodeord, skriver Svend, der gerne vil høre om han er den eneste, der synes det er usikkert.

NemID: Det er korrekt - vi skelner ikke mellem små og store

- Det er korrekt at NemID-koder ikke er case-sensitive. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.

- Vi har en side, hvor vi beskriver hvordan man skal lave sin kode her:

- Herinde fremgår det at:

Adgangskode med minimum 6 tegn

- Hvis du vælger en adgangskode med minimum 6 tegn, blandede tal og bogstaver og evt. specialtegn, skal den opfylde følgende krav:



- Skal være mellem 6 og 40 tegn

- Skal indeholde både bogstaver og tal

- Må ikke indeholde visse specialtegn, herunder æ, ø og å

- Må ikke indeholde det samme tegn 4 gange i træk

- Må hverken starte eller slutte med et blanktegn

- Må ikke indeholde dit cpr- eller NemID-nummer

- Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.

- Tilladte specialtegn er: { } ! # " $ ’ % ^ & , * ( ) _ + - = : ; ? . og @, skriver NemID, men hvad tænker du?