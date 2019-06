Nemlig.com i shitstorm: Oliver købte for 400 kr slik med rabat

- Jeg sad oppe en sen aften, og ser denne her kampagne på Facebook ( 3 rabatkoder af 100kr stykket - altså samlet 300 kr rabat) og tænker, det er da en rigtig god deal, det må jeg ikke gå glip af.

Skulle bestille for 400 kr for at få rabatten

- Jeg går ind på nemlig.com og begynder at kigge og klikke rundt på hvad de har, og efter små 30 minutter har jeg fundet det, jeg godt kunne tænke mig, lidt til den søde tand, så jeg kunne få fyldt slikhylden op.

- Jeg skulle godtnok bestille for over 400kr og betale fragt og håndtering, men med den rabat, jeg var blevet lovet, var det en for god kampagne at sige nej til.

Og så annullerer de bare

Sådan indleder Oliver H, der en af de mange danskere der lige nu sidder med en fornemmelse af at være blevet snydt af nemlig.com, et indlæg til nationen! om at føle sig snydt.

- Nu sidder jeg så her og har brugt lang tid på at sammensætte min bestilling og ud af det blå, får jeg bare en besked om at min ordre er blevet annulleret, da jeg har brudt deres forretningsbetingelser?

Det er som om de snyder med deres handelsbetingelser

- Men når så kigger de betingelserne igennem, som jeg har fået sendt med på mail, kan jeg slet ikke se, at de nævner noget med, at man kun må bruge 1. rabatkode pr. ordre.

- Jeg føler mig godt og grundigt snydt.

Sådan så betingelserne ud da Olivers handel gik igennem

- Og når jeg så kan konstatere, at de har lavet deres betingelser om, og ud fra hvad jeg kan se, direkte for at snyde deres kunder, så bliver jeg bare rigtig sur, skriver Oliver, der også har set på Trustpilot, at der er mange andre, der føler sig snydt - især fordi Nemlig.com angiveligt HAR leveret nogle varer til kunder, der har brugt tre rabatkoder samtidig.

Og sådan ser betingelserne ud nu hos nemlig,com.

En teknisk kampagnefejl

Nemlig.com har også svaret adskillige utilfredse kunder på Facebook, og til nationen! lyder forklaringen på de annullerede ordrer og spørgsmålet om de ændrede handelsbetingelser, således:

- Vi har desværre oplevet en teknisk kampagnefejl, som har gjort, at du har kunnet anvende flere af samme type kampagnekode på din første ordre.

- Det skulle teknisk ikke have været muligt, at du kunne bruge mere end en af denne type kampagnekode per ordrer dvs. kr. 100,- per kunde.



Vi ønsker ikke at snyde nogen

- Vi ønsker på ingen måde at snyde nogen, og du som ny kunde har stadig muligheden for at bruge én rabatkode på 100 kr. på din første ordre.

- Den nye rabatkode fremsendes til dig per mail i løbet af i dag.

- For at undgå tvivlsspørgsmål, har vi nu også præciseret ovenstående i vores handelsbetingelser.

- Vi beklager meget, men ønsker dig en fortsat god dag, trods alt, skriver en Nemlig.com medarbejder, men hvad tænker du?