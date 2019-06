Nemlig.com i shitstorm: Oliver købte for 400 kr. slik med rabat

- Jeg sad oppe en sen aften, og ser denne her kampagne på Facebook (3 rabatkoder af 100kr stykket - altså samlet 300 kr rabat) og tænker, det er da en rigtig god deal, det må jeg ikke gå glip af.

Skulle bestille for 400 kr. for at få rabatten

- Jeg går ind på nemlig.com og begynder at kigge og klikke rundt på, hvad de har, og efter små 30 minutter har jeg fundet det, jeg godt kunne tænke mig, lidt til den søde tand, så jeg kunne få fyldt slikhylden op.

- Jeg skulle godt nok bestille for over 400kr og betale fragt og håndtering, men med den rabat, jeg var blevet lovet, var det en for god kampagne at sige nej til.

Og så annullerer de bare

Sådan indleder Oliver H., der en af de mange danskere, der lige nu sidder med en fornemmelse af at være blevet snydt af nemlig.com, et indlæg til nationen! om at føle sig snydt.

- Nu sidder jeg så her og har brugt lang tid på at sammensætte min bestilling, og ud af det blå får jeg bare en besked, om at min ordre er blevet annulleret, da jeg har brudt deres forretningsbetingelser?

Det er som om de snyder med deres handelsbetingelser

- Men når jeg så kigger de betingelserne igennem, som jeg har fået sendt på mail, kan jeg slet ikke se, at de nævner noget med, at man kun må bruge 1. rabatkode pr. ordre.

- Jeg føler mig godt og grundigt snydt.

Sådan så betingelserne ud da Olivers handel gik igennem

- Og når jeg så kan konstatere, at de har lavet deres betingelser om, og ud fra hvad jeg kan se, direkte for at snyde deres kunder, så bliver jeg bare rigtig sur, skriver Oliver, der også har set på Trustpilot, at der er mange andre, der føler sig snydt - især fordi Nemlig.com angiveligt HAR leveret nogle varer til kunder, der har brugt tre rabatkoder samtidig.

Og sådan ser betingelserne ud nu hos nemlig,com.

En teknisk kampagnefejl

Nemlig.com har også svaret adskillige utilfredse kunder på Facebook, og til nationen! forklarer kommerciel direktør Mikkel Pilemand, at der er tale om en - eller faktisk to - beklagelige fejl:

- Det har vist sig, at det har været muligt for nye kunder at kombinere flere gavekoder på én ordre. Brugen af gavekoder var begrænset til én gavekode pr. ordre, men dette fremgik ikke tydeligt nok i denne kampagne til vores kunder. Derfor har vi måtte annullere en række ordrer som følge heraf.



- Vi vil gerne undskylde ulejligheden overfor de af vores kunder, der har fået annulleret deres ordrer. De pågældende kunder har i stedet fået tilsendt en rabatkode på 100 kr., som de kan benytte, hvis de stadigvæk ønsker at lægge en ordre.

Også en fejl at datoen ikke blev rettet

- Vi opdaterer løbende vores handelsbetingelser, men beklageligvis er datoen ikke blevet rettet til rettidigt.

- Denne fejl er nu blevet rettet, siger Mikkel Pilemand, kommerciel direktør i nemlig.com, men

hvad tænker du?

Kan sende klage afsted

Det er muligt at klage til Forbrugerombudsmanden, hvis man mener, at et firma har brudt markedsføringsloven. Det forklarer specialkonsulent ved Forbrugerombudsmanden, Danielle Berggreen.

- Det vi ser på er, hvordan virksomheden har markedsført sig. Man kan klage til os, og så vil vi vurdere, om det er en sag, som vi vil tage op til videre behandling, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun understreger, at hun ikke kan udtale sig om den konkrete sag, da det vil kræve, at Forbrugerombudsmanden har undersøgt sagen til bunds.