Nervøs: Se om du kan få fjernvarme

- Her på Stampevænget er vi direkte naboer til et område med fjernvarme.

- Men hvordan får man kommunen til at speede op på det for mange borgere vitale problem?

Konen klager: For koldt

Rigtig mange vil have fjernvarme

Sådan skriver Merete B i en af de kommentarer der er skrevet til et kommunalt Borgerforslag om at Hørsholm Kommune får sat skub i udbredelsen af fjernvarme. Forslaget HAR fået de 100 støtter, der er nødvendige for at kommunalbestyrelsen tager sagen op.

Og i Haderslev er borgerne også meget opsatte på at få fjernvarme. Nervøse gasfyrs-ejere kimer nemlig fjernvarmeværket ned ifølge Jydskevestkysten:

- Jeg vil ikke sige, at vi er blevet kvalt i vores egen succes, men vi havde en forventning om, at 60-65 procent ville skifte.

Huse med gasfyr er i lav kurs

- I de to områder, hvor vi er i gang nu, har vi allerede passeret 80 procent, og der kommer dagligt nye aftaler hjem, siger Haderslevs varmechef Morten Hartmann til avisen.

- Huse med gasfyr er ikke i høj kurs på boligmarkedet i øjeblikket.

- I Dansk Ejendomsmæglerforening frygter man, at den dalende efterspørgsel kan gå ud over priserne.

- Og boligøkonomer mener at usikkerheden omkring pris og leverance af gas vil sætte sig på markedet, skriver Avisen Danmark i dag, og på Christiansborg har den radikale energiordfører Rasmus Helveg Petersen lagt en plan frem om, at flere hundredetusinde huse skal have tilbudt fjernvarme i løbet af de næste fem år:

Ni ud af ti gaskunder inden 2027

- -Fjernvarmeselskaberne skal inden udgangen af 2022 lave udbygningsplaner, der dækker alle fjernvarmeområder i den grønne varmeplan med henblik på at sikre 90 pct. udfasning af naturgas i fjernvarmeområderne senest i 2026, lyder det ifølge Energiwatch fra De Radikale, der bl. vil have en forceret udbygning af fjernvarme med automatisk ’ja tak’ og loft over sagsbehandlingstid og en fjernvarme-task force.

Du kan klikke på det her kort og se om dit hus er på fjernvarmekortet, men hvad tænker du?