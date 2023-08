Netto-ejer: Klar til at droppe Breezer

Ukraine har opfordret til at boycot af Bacardi Limited - verdens største sprut-selskab. Og i Danmark er både Salling og COOP er klar til at fjerne Bacardi-produkter fra hylderne, hvis politikerne beder om det

- Vi følger situationen nøje, og i Salling Group retter vi os altid efter de gældende regler og sanktioner.

- Tilføjelsen af endnu en stor multinational leverandør understreger omfanget og kompleksiteten af listen.

Vi retter os efter politikerne

- Det er et politisk spørgsmål, og såfremt det vurderes, at vi skal fjerne produkter fra hylderne, retter vi os naturligvis efter det.

Nu er Barcardi røget på Ukraines sorte liste.

Sådan skriver Salling Group, som bl.a. står bag Netto, Bilka og Føtex, til mediet Finans.dk om at Ukraine i sidste uge satte Barcardi på listen over selskaber, de synes skal boycottes, fordi de laver business i Rusland.

Vil købe flere breezere

Tidligere har Ukraine - af samme årsag - bedt om at dåsemajsgiganten Bonduelle og firmaet Mondelez, der bla, står for Marabou og Daim, også bliver boykottet, men noget tyder på, at lysten til chokolade og en breezer, er større end viljen til at støtte Ukraine:

- Fylder bare kælderen op, skriver Philip H. i en kommentar på Finans' Facebook-profil:

- Tror jeg skal ud og købe endnu flere Breezere, skriver Peter M. samme sted, men hvad siger du?