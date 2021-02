Netto-elev: Er det her takken?

- Føj siger jeg bare.

- Håber de kunder, der tales om får dårlig smag i munden over deres opførsel.

- Det er mangel på respekt, at de ikke kan respektere de mennesker, som møder ind på deres elev/arbejdsplads for at passe deres arbejde.



Tænkte: Er det her takken?

Sådan skriver Anne G i en af de 13 kommentarer, der er skrevet på jydskevestkysten.dk om en ung Netto-elev fra Als, der synes, at nogle kunder taler grimt, når han beder dem holde afstand og tage hensyn. Faktisk så grimt, at han ikke engang vil gentage der over for avisen:

- En af mine første tanker var, om det her var takken for, at jeg udsætter mig selv for smitterisiko, for at andre kan købe mad i en fysisk butik.

- Jeg følte mig set ned på, mens andet frontpersonale fortjent bliver hyldet.

- Vi i butikkerne bliver lidt overset, siger eleven til avisen, der kan fortælle, at en kunde uden mundbind f.ex. gik meget tæt på, mens eleven var ved at sætte varer på plads. Og at elevens far er hjertepatent.

Så kan man bare forlade butikken

Anne G er ikke den eneste, der undrer sig over, at nogen kan få sig selv til at skælde ud på en Netto-elev:

- Uanset hvor frustreret/irriteret man er over restriktioner eller andet, behandler man sgu andre ordentligt.

Corona-betjente nej tak

- Kan man som kunde ikke følge en venlig henstilling, er man da fri til at forlade butikken, skriver Tina D i en anden kommentar, mens Per F synes Netto-eleven skal slappe lidt af:

- Lad være med at være Corona betjent, skriver Per, men hvad tænker du?

