Nettopower afsløret: Dropper gebyr

Ulrik skrev til nationen! da hans gas-selskab Nettopower fortalte om et 'udbetalingsgebyr' på 75 kr. Det var godt, at han gjorde det, for gebyret findes slet ikke

- Hej

- Jeg skriver fordi I har fokus på energiselskabernes enorme fortjenester.

- Og nu kan I tilføje et ekstra element: de vil have gebyr for at betale overskydende aconto-betaling tilbage til kunderne.

De siger det er manuelt arbejde

Sådan indleder Ulrik M. et brev til nationen! om at have betalt 18.000 kr. for meget – og nu får at vide, at han skal betale gebyr, hvis han vil have pengene udbetalt. Ulriks gasleverandør hedder Nettopower, og på deres hjemmeside, står der intet om tilbagebetalingsgebyr, og nationen! har derfor bedt firmaet svare på, hvorfor Ulrik skal betale. Deres svar kan du læse nedenfor. Ulriks brev fortsætter sådan her:

Vi har sparet

- Jeg fandt ud af, at jeg havde 18.000kr stående i saldo hos Nettopower.dk. Det skyldes at jeg er blevet opkrævet mere i acconto, end jeg har brugt gas for.

- Vi har jo forsøgt at spare, og det er lykkedes.

- Men da jeg henvender mig for at høre om jeg kan få pengene retur, så vil de gerne udbetale, men det koster et gebyr på 75kr.

- De siger det er manuelt arbejde.

Direktør: Det er en ny medarbejder

- Jeg tænker, at rigtig mange danskere med gasfyr har sparet på gassen og derfor har store beløb stående i gas-selskaberne, skriver Ulrik, der og nationen! har bedt Nettopower svare på, hvorfor Ulrik skal betale for at få sine penge retur, og hvorfor de ikke skriver om udbetalingsgebyr på deres liste over gebyrer – og hvor mange, der har betalt udbetalingsgebyr? Og det svarer Nettopowers direktør på sådan her:

- Jeg har undersøgt sagen og kan se, at Ulrik M. har været i dialog med en helt ny medarbejder i vores kundeservice, der desværre ikke kender vores gebyrer.

Vi har slet ikke udbetalingsgebyr

- Som både kunden og du skriver har vi slet ikke et udbetalingsgebyr på nettopower, hvorfor Ulrik M. selvfølgelig heller aldrig er blevet faktureret.

- Det aftalte beløb er allerede sat til udbetaling, og Ulrik har derfor pengene på sin konto indenfor et par dage – alt efter hvilken bank han benytter, skriver Thomas Søgaard, adm direktør, nettopower, men hvad siger du?