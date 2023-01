Niårige Victoria får kontoudtog: Gebyr 30 kr

- Hej.

- Her er det kontoudtog fra Victorias bankkonto, som hun får tilsendt af Lollands Bank en gang om året.

- Saldoen er nu nået ned på 815 kr. fordi banken trækker 30 kr. hver gang de sender Victora en kontoudskrift.

- Victoria er 9 år og har fået pengene af sin farmor og farfar.

- Victoria har således betalt 270 kr. til kontoudtog fra Lollands Bank - siden hun blev født.

14-årig ser sin lønseddel: Pissesur

Tror banken hun selv kontakter dem?

Sådan skriver Mogens C til nationen! om prisen på at have en bankopsparing. Og de tanker han og datteren har gjort sig, nu hvor de kan se frem til at Victorias gave fra farmor og farfar bliver ædt op af gebyrer.

Annonce:

Småpenge

Mogens skriver, at de har været i kontakt med Lollands Bank for at spørge, hvad der sker, når de har brugt de sidste penge på hendes konto på at sende hende kontoudtog. Men det har de ikke svaret på. Mogens brev - som nationen! har bedt Lollands bank om at svare på - forsætter nemlig således.



- Har banken en forventning om at Victoria på 9 år selv kan læse kontoudtoget og kontakte banken med henblik på at få det stoppet?

- Jeg synes det er trist, at min datter ikke bare kan have pengene stående på kontoen til hun skal bruge dem - selvom det er småpenge.

Trist at banken ikke selv stopper

- Og trist at banken ikke selv stopper med at opkræve gebyrerne fra et barn på 9 år, skriver Mogens og nationen! har spurgt Lollands Bank om, hvad der sker når Victorias gave er ædt op af gebyrer - og om de er enige i, at det er trist at en ni-årig skal betale gebyr? Og det svarer banken på sådan her.

Bank: Det er et lovkrav

- Jeg er meget enig i den udfordring, der ligger i, at Victorias opsparing bliver mindre og mindre.

- Det er derfor min klare opfordring til alle, der betaler gebyrer i banken til at være nysgerrig på, om der findes et gebyrfrit alternativ.

- I Victorias tilfælde er banken grundet lovkrav forpligtet til at sende årsoversigt til alle kunder.

Annonce:

- Jeg vil opfordre Victorias far til at kontakte mig, da det er muligt at få tilmeldt Victorias post i forældrenes E-boks og denne ydelse er gratis, skriver Morten Vinge Olsen, forretningsdirektør i Lollands Bank til nationen!, men hvad siger du?