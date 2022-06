Nicks krypto-panik: Pengene forsvinder 

Nick har en kryptokonto i Lunar Bank - som pludselig opførte sig mystisk. Lunar fortæller, at der har været en fejl, der forhindrede folk i at sælge. Nu er fejlen rettet

 -Hej. Jeg er kunde hos Lunar Bank.

- Jeg vil gerne fortælle, hvordan man taber 10-15.000 kr. på under en uge.

- Min konto er den cryptokonto, Lunar udbyder i deres app. En konto, hvor man kan købe og sælge crypto.

Ryger op og ned

- Og jeg ved at crypto ryger op og ned og er bekendt med risikoen, at man kan tabe det hele, hvis kursen bare ryger i bund.

- Nu er det bare sådan, at jeg har tabt næsten alle mine penge, da der er en fejl i Lunars app.

Man kunne ikke sælge

Sådan indleder Nick A. en mail til nationen! om at have investeret nogle penge - og ikke have adgang til dem. Nick har forsøgt at kontakte sin bank, men det svar han fik, var han ikke tilfreds med, så han skrev til nationen! og sendte nogle screenshots med som dokumentation.

Det var godt han gjorde det, for nedenfor indrømmer Lunar, at der har været fejl i systemet. Nicks brev fortsætter nemlig således:

Mine penge er snart væk

- Man kan godt købe crypto, men hvis du prøver at sælge, så er der en fejl så man ikke kan sælge.

- Og med den crypto, jeg har valgt, kan jeg nu bare sidde og se på falder med rekordfart. Ikke bare i en dag, men i 2 dage nu.

- Så alle mine penge er snart væk.

- Lunar siger, at de ikke kan gøre noget ved det, selv om det er dem, der har det i deres bankapp.

- Og nu kan jeg overhovedet ikke engang tilgå min konto, skriver Nick, og nationen! har bedt Lunar svare på, hvad der er gået galt med 'sælg'-knappen. Og hvor mange henvendelser de har fået om fejlen. Lunar har sendt dette svar:

Fejl ramte kunder der ville sælge

- Vi er rigtig kede af, at Nick har oplevet en fejl i vores app i nogle tilfælde, hvor han gerne ville sælge krypto.

- Lige nu er store bevægelser på kryptomarkedet, og det er selvfølgelig vigtigt, at man kan sælge igen hurtigt og nemt.

Og vi har fundet en løsning i Nicks tilfælde

- Vi har haft en fejl gennem en af vores partnere, som vi er rigtig ærgerlige over har ramt nogle af vores kunder, når de gerne vil sælge.

- Fejlen er rettet, og i tilfælde som Nick, der har været hårdt ramt, har vi fundet en løsning.

- Vi er selvfølgelig ikke tilfredse med dårlige oplevelser, og vil gøre vores til, at vi har det bedste produkt på markedet, skriver Lunar, men hvad tænker du?