Niels brugte 80.500: Nu skal den skrottes

- I foråret 2020 købte vi en varmepumpe til 80.500 kroner, alt inklusiv.

- Vi ville skrotte vores træfyr, hvor vi fyrede med briketter leveret fra Rusland, og havde hørt meget godt om varmepumper. Og ville også gerne være miljøbevidste.

- Og leverandøren snakkede bestemt også godt for luft til vand pumpe. Og lovede os, at vi kunne spare en masse på vores varmeregning.

Virkeligheden var en en helt anden

Sådan indleder Niels B. et brev til nationen! om den to år gamle varmepumpe han har hængende på huset – og den tredobbelte øv-følelse, han sidder med. For pumpen var meget dyr i drift, den kunne heller ikke varme huset op – og til overflod har han fået at vide, at han ikke må sælge den. Hans brev – som han håber bliver delt til alle ansvarlige politikere og folk, der er ude på varmepumpemarkedet – fortsætter nemlig således:

Så nu er vi tilbage med træfyret

- Vi spurgte flere gange om det da virkelig kunne være rigtigt, at vi kunne varme huset op så billigt.

- Vi har et gammelt hus fra 60 e’erne med radiator og ingen gulvvarme.

- Og det var intet problem, vi ville kunne varme op med 8000 kvh Max Max Max 10000 kvh - der ville vi slet ikke komme op.

- Men.

Vi må ikke sælge vores pumpe

- Virkeligheden var en helt anden. Forbruget var mindst det dobbelte af hvad vi blev lovet. I december skruede vi helt op, brugte 90 kilowatttimer på et døgn – og havde kun 20 grader.

- Derfor er vi nu tilbage på træfyret - som vi heldigvis ikke fik skrottet.

- Vi har nu sat vores varmepumpe til salg, men efter besøg fra installatøren Gidex idag, har vi nu fået bekræftet at en ny lov fra 1/1-22 gør at anlægget ikke må flyttes, men skal skrottes ved nedtagning.

Øv, øv og tre gange øv

- Øv øv øv 80.500kr smidt ud af vinduet, skriver Niels, der nu gerne vil advare alle, der ikke bor i nye moderne huse med gulvvarme: Glem alt om luft til vand-pumper.

nationen! har bedt firmaet, der stillede varmpumpen op hos Niels om svar på, hvor mange af deres kunder, der har fået problemer, med den nye lov. Og de har sendt dette svar:

Den er lovlig - men ja, Niels må ikke sælge den

- Vi er meget ærgerlige over at Niels er utilfreds.

- Anlægget er lovligt og funktionsdygtigt, men på grund af ændringer af F-gas bekendtgørelsen pr. 1.1.2022 vil anlægget ikke kunne geninstalleres i et andet hus, hvilket er oplyst til Niels på forespørgsel.

- Vi har ikke modtaget en reklamation fra kunden vedr. forbrug, før ønsket om salg af varmepumpen som blev fremsat telefonisk for ca. 3 uger siden. Her ønskede kunden ikke at oprette en reklamationssag.

Klar til at snakke om pumpens evne

- Vi har oplevet én reklamation tidligere fra kunden vedr. unødig støj fra en cirkulationspumpe, som også blev løst. Denne reklamation blev modtaget d. 7/6-2021.

- Niels har således valgt at skifte tilbage til sit gamle træfyr uden at have været i dialog med os.

- I det omfang at Niels ønsker at tage en dialog omkring varmepumpens evne til at opvarme huset eller varmepumpens forbrug, er vi naturligvis til rådighed for dette, skriver Gidex til nationen!.

Mange af de firmaer, der opstiller varmepumper, er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne, der har samlet en række svar på, hvordan de nye regler skal tolkes. De skriver nemlig, at det kan være svært at finde hoved og hale i de nye regler for kølemidler i varmepumper, men hvad tænker du?