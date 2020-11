Nødråb fra den lukkede: Vi vil testes

nationen! har modtaget et nødråb fra en gruppe indsatte, der sidder på den lukkede afdeling i Kragskovhede Fængsel i Nordjylland. De vil gerne testes, og slippe for at arbejde med at samle tøjklemmer på værkstedet.

- Jeg hedder Daniel.

- Jeg er fællestalsmand for os 16 indsatte ( ja, der er lige kommet tre ekstra i dag) på den lukkede afdeling på Kragskovhede.

- Vi har nogle klager, som vi gerne vil frem med.

- Vi er også mennesker.

Vi bliver ikke testet - selv om vi er danskere

Sådan lød det fredag i nationen!-telefonen, da Daniel, fællestalsmand, ringede fra kontoret i Kragskovhede Statsfængsel – midt i det nedlukkede Nordjylland. Daniel synes, at den måde de indsatte bliver behandlet på er under al kritik, og han ville gerne have nationens! hjælp til at få svar på tre spørgsmål.

De spørgsmål har vi derfor sendt til Kriminalforsorgen, som svarer nedenfor. Daniels nødråb fortsætter nemlig således:

- Vi bliver ikke testet. Og det vil vi gerne, vi er jo også danskere.

- Der er forsamlingsforbud på maks 10, men vi er 13 plus 3 nye på den lukkede afdeling. Og hvordan skal vi holde afstand, når der lige nu er dobbeltbelægning i vores celler.

- Vi har også fået besked på at møde til vores tøjklemmearbejde - selv om alle andre bliver opfordret til at arbejde hjemme.

- Og de værkførere, der står for arbejdet, kommer jo fra nogle af de kommuner, der er lukket ned.

Vi er dialog om et præcist tidspunkt

- Nej, vi bliver ikke taget seriøst, siger Daniel, og nationen! har sendt daniels klage videre til Kriminalforsorgen, der svarer, at de er i gang med at finde en dato for test:

- Kriminalforsorgen kan oplyse, at de indsatte på Kragskovhede alle vil blive testet i forbindelse med testningen af befolkningen i de syv nedlukkede kommuner.

- Fængslet er i dialog med regionen om fastsættelse af præcist tidspunkt. Fængslet sørger endvidere som hidtil for, at der sker testning i situationer, hvor indsatte har symptomer.

- Fængslet lægger vægt på så vidt muligt at opretholde beskæftigelsesmuligheden for de indsatte i lukket afsnit, da det er et vigtigt både for god ro og orden og af hensyn til de indsattes almene trivsel.

Og vi har sagt de skal holde afstand

- På grund af nedlukningen af Nordjylland benyttes alene fængselsmedarbejdere fra Nordjylland, jf. retningslinjerne.

- Alle indsatte er velinformerede om at holde afstand - også selvom man indgår i en husholdning med sine medindsatte.

- Indsatte helbredsscreenes ved indsættelsen og særligt udsatte indsatte tilbydes mundbind, såfremt afstand på to meter ikke er muligt i praksis, skriver Kriminalforsorgen, men hvad tænker du?

