Nøgen ingeniør: Gintberg kan ikke få Audis tal til at passe

- Jeg har valgt en tysker.

- Den bryster sig af at kunne køre 420 km på én opladning.

- Den pragmatiske sandhed ligger tættere på 260 km.

- Den lovede rækkevidde kan man sikkert opnå i en vindtunnel i Hannover med fuldt vakuum og en nøgen fuldbarberet ingeniør bag rattet, men ingen normale mennesker kører med alt slukket og ned af bakke i medvind, som i de målinger, de åbenbart benytter sig af. ​

Flere nedlagte skoler end opladere

Sådan skriver Jan Gintberg i et meget langt og meget læst indlæg på politiken.dk om at være ejer af en elopladelig Audi, der slet ikke lever op til det firmaet lover - og om at være tæt på at dø af frustration over den i hans øjne komplet elendige måde, det danske opladningssystem er organiseret på:



- Så snart du kommer ud til noget, der minder om randområderne, er der større chance for at finde en nedlagt skole end en mulighed for opladning.

- Som ny e-billist finder du meget hurtigt ud af, at alle ladestandere med en effekt under 50 kW er fuldstændig uinteressante for mennesker, der befinder sig i trafikken med målet om at nå fra A til B den samme dag.

Og opladerne er laaaaaangsomme

- Og at en meget stor del af alle de fine, fine prikker på kortet, der signalerer lademulighed, blot er 11, 18 og måske 22 kW.

- Det er langsommelighedsladestandere, der dog gør det muligt for dig at genlæse Fjodor Dostojevskijs ’Forbrydelse og straf’ flere gange, inden du iler videre mod en forhåbentlig opnåelig lynladestander langs motorvejen, skriver Gintberg i indlægget som er delt flere hundrede gange på avisens Facebook-profil og kommenteret endnu mere:

Bilferie? Så sku jeg være medlem af 15 selskaber

- Fantastisk skrevet. Spot on iagttagelser.

- Havde selv overvejelser omkring anskaffelse af e-transport ved sidste bilskift i juli.

- Endte med en 200+hestes benzin bil - den tilsvarende 200+hestes elektriske fætter kørte også skønt og var stærkt overvejet.

- Overvejelserne var så kraftigt, at en forsøgs planlægning af den årlige bilferie blev sat i søen. Ja, frokost pauser ville være længere end normalt.

- Men 15!! forskellige selskaber skulle jeg være medlem af for at kunne fuldføre årets bilferie. Så døde idealismen omkring grønne kørsel, skriver Svend G f.ex, og Jette K fortsætter:

Politikere skal få fingeren ud

- Høj underholdnings værdi og deprimerende realiteter.

Hvor vil det være skønt hvis vi borgere ikke skal se på markedskræfter sender os i alle mulige retninger.

- Politikere, så få da fingeren ud og lav en relevant infrastruktur med fælles standard krav til producenter om adgang for alle til opladestationer.

- Ufatteligt at staten ikke tager opgaven på sig nu, skriver Jette, mens Helle R i slår et slag for elbilerne i hendes kommentar:

- Har kørt i el-bil i over 6 år. Først 5 år i en førstegenerations Renault Zoe og nu også i Tesla og har nydt hvert minut.

Dumsmarte Gintberg

- Jeg synes, det er ærgerligt, at en masse skeptikere nu med Gintbergs ord i ryggen forbliver i fossilbilerne, og derfor er med til at gøre omstillingen endnu langsommere.

- Det er jo klart, at jo flere el-biler vi får, jo mere attraktivt vil det blive at opsætte flere ladestandere og arbejde med harmonisering med videre! - Dumsmart artikel - måske skulle han have valgt en Kia Niro eller en Hyundai Kona i stedet for markedets mindst effektive el-bil!

- Dermed ikke sagt, at der er ikke er plads til forbedring mvh til ladenetværket og prisen på roaming... ØV!, skriver Helle, og Nikolaj K mener, at Gintberg bare har fået dårlig vejledning, da han købte sin bil:

Tænk på din elbil som en gammel iPhone

- Det er virkelig på sin plads at råbe op og pege på åbentlyse problemer , men der er mange solstrålehistorier med elbiler og vi er lige begyndt.

- Dem synes jeg du har glemt og det er synd og skam for udviklingen.

- Du skal bare betragte det, som et køb af en Iphone, hvor du købte en udgave, der en mdr. efter blev overhalet af en nyere udgave eller med forkert lager plads til, skriver Nikolaj K, men hvad tænker du?

nationen! har bedt Audi om at kommentere Gintbergs artikel - og hans oplevelse af rækkevidden på én opladning, og det vil Audi Danmarks PR-ansvarlige helst ikke, men:

Audi: Mange faktorer har indflydelse på rækkevidden

- Som udgangspunkt må jeg understrege, at vi hos Audi naturligvis ikke drøfter et kundeforhold offentligt i medierne.

- Jeg vil dog gerne pointere, at når man taler om forbruget og dermed rækkevidden på elbiler – ligesom når man taler om forbruget for benzin- og dieselbiler – så opgøres det efter en sammenlignelig Europæisk målemetode, men der er mange faktorer, der har indflydelse på, hvor mange liter brændstof eller kWh strøm man reelt bruger pr. 100 km.

Fælge og temperatur

- For en elbil er afgørende faktorer bilens køreprogram, køreprofil (by/blandet kørsel/motorvej), udendørstemperatur og ekstraudstyr som f.eks. fælgstørrelse, og derfor har vi på audi.dk en rækkeviddeberegner, hvor man bl.a. kan se, hvor lang rækkevidde en Audi e-tron har under forskellige forhold, skriver Britt Stellinger, Head of PR hos Semler Mobility/Audi Danmark, men hvad siger du?