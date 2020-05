Nogen må se konen - jeg må ikke

- Fra den 18. maj 2020 åbner vi i begrænset omfang for besøg til indsatte. Det sker på grundlag af en sundhedsfaglig vurdering med strenge krav til de fysiske rammer og rengøring.

Børn og unge er ekstra sårbare

- I første omgang er det indsatte med mindreårige børn og indsatte i aldersgruppen 15-17 år, der kan få besøg. Vi har vurderet, at det især er vigtigt at få åbnet for denne type af besøg af hensyn til indsattes mindreårige børn samt de meget unge indsatte, da disse to grupper kan være ekstra sårbare i den nuværende situation.

- Vi har besluttet, at åbningen for besøg skal ske gradvist og kontrolleret, så det sker på en sundhedsfaglig forsvarlig måde.

Så der er foreløbig lukket for koner og kærester

- Det betyder også, at vi ikke i første omgang åbner for andre typer af besøg. Herunder besøg fra koner og kærester.

- Vi har forståelse for, at situationen kan opleves frustrerende for de indsatte og deres pårørende, men det er nødvendigt, at der åbnes forsigtigt op for besøg for at begrænse risikoen for smittespredning.

- Vi tager løbende stilling til, hvornår der kan åbnes yderligere for besøg, herunder til flere grupper af indsatte, skrev koncernsikkerhedschef i Kriminalforsorgen Lars Rau Brysting til nationen! tidligere på ugen.