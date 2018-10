Nogen skal tænke sig om: Gratis buskort til tosprogede skaber heftig debat

Den radikale rådmand i Aarhus, Rabi Azad-Ahmad, vil stille gratis buskort til rådighed for børn, der skal i skole, så familierne får et incitament til at vælge en skole længere væk. Men mange synes det er en dårlig ide.

- Mon ikke der er nogle som skal til at tænke sig grundigt om, inden de laver mere positiv særbehandling for indvandrere.

- Dem som ikke integrerer sig frivilligt, vil ikke integreres lige meget, hvor mange penge man smider efter dem.

- Ikke engang syge pensionister kan få gratis transport, så tænk jer venligst om inden i fornærmer dem danske befolkning yderligere.

Forældre vil vælge en skole længere væk

Sådan skriver Johanne A i en af de 100 kommentarer, et forslag fra Aarhus' radikale rådmand Rabih Azad-Ahmad, har fået på stiften.dk og Facebook:

- Vi (foreslår) at stille gratis buskort til rådighed for børn, der skal i skole, så familierne får et incitament til at vælge en skole længere væk.

- På samme måde skal forældre med børn, der skal i daginstitution, kunne få et gratis buskort, så de kan hente og bringe deres børn gratis med bus i institutioner længere væk fra de udsatte områder, lød det nemlig ifølge avisen forleden i byrådssalen, da politikeren forklarede, at mange forældre i de udsatte boligområder faktisk gerne vil vælge en anden daginstitution eller en anden skole til deres børn.





Men de har kun råd til den at vælge den nærmeste

Men at de af økonomiske grunde vælger den nærmeste, selv om de ikke mener, det er det bedste valg for deres børn af hensyn til integration, sprogudvikling og netværk.

Men står det til de lokale netdebattører, så behøver byens embedsmænd ikke bruge mange kræfter på at undersøge forslaget nærmere:

- Det er det meste tovli, jeg har hørt til dato.

- Hvad så med dem, der har slut og slæbt i mange år. De kan ikke engang få hjemmehjælp. Fy hvor du skulde skamme dig, skriver Leif M, der har fået 29 likes og Anni A spørger:

- Jeg er 5 sproget og min søn 4 sproget.

- Får vi så taxa gratis, nu hvor vi kan flere sprog end 2????, spørger Anna.

Men hvad tænker du?