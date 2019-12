Nok DSB's ’dyreste kunde’: Kraftedeme ringe

Bjarne, der køber DSB-årskort for 56.500 kr., har lige fået brev fra DSB om, at han ikke kan få kompensation for forsinkelser, selvom han har været ramt af lige så mange forsinkelser som dem, der får penge

- Jeg er mildest talt rasende.

- Jeg har lige modtaget brev fra Kundeambassadøren i DSB angående kompensation for sporarbejde.

56.500:12 = 4708,33

- Den økonomiske kompensation, som jeg mener bør være på 56.500:12 = 4708,33 kr, da jeg kontinuerligt over 48 måneder uden pause overhovedet har betalt i alt 56.500 x 2 = 113.200, betyder faktisk ingenting.

- Men jeg har sgu da siddet i de samme tog som alle andre og rådnet op, mens vi har haft forsinkelser og alt muligt andet lort.

- Synes kraftedme, det er ringe service!!!

Mangler ti dage for at få kompensation

Sådan indleder Bjarne H., som du måske kan huske fra det ret rasende indlæg ’Havde forventet mere af DSB: Bjarne betaler 56.500 for årskort’, der handlede om den måde, DSB valgte at udbetale kompensation på til de mange rejsende, der har haft forsinkelser på Ringsted-banen.

Og om den afvisning, han – som mener, at han betaler så meget, at han nok kan betegnes som en af ’DSB's dyreste kunder’ – havde modtaget.

DSB valgte nemlig - efter flere måneder med sporarbejde ved Ringsted - at kompensere pendlere for deres trængsler med et tilbud om, at de i en to måneders periode fra den 1. august til den 30. september kunne købe to måneders pendlerkort og nøjes med at betale for en måned. Og mere end 2400 pendlere har derfor modtaget 2000 kr. i kompensation.

Straffet for at købe på forkert dato

Bjarne mener, at han var lige så berettiget til den kompensation, men nu, hvor han så har fået den endelige afvisning fra selveste DSB's kundeambassadør, vil han gerne rase ud på nationen!. Hans brev fortsætter derfor således:

- Jeg købt årskort til DSB1 for 56.500 kr. de sidste to år.

- Men produktet udgår, og jeg er henvist til at købe Pendlerkort med månedlig fornyelse til en forhøjet pris og ringere vilkår.

- Mit årskort udløb d. 19. september, så jeg mangler 10 dage frem til d. 30. september for at opnå kompensation.

- Jeg bliver altså straffet for at have købt mit årskort på et forkert tidspunkt (19. september 2018), og DSB har ikke givet mig mulighed for at forny mit årskort d. 19. september 2019, fordi de har nedlagt produktet årskort.

Er det min fejl?

- Jeg skulle så have købt et Pendlerkort d. 19. september 2019 for at kunne blive berettiget til kompensation, men pga af ferie køber jeg det først d. 11. oktober - og dermed efter fristen d. 30. september.

- Er det min fejl? Not, det er helt på månen derinde ...

- Det er ringe grænsende til det svinske, skriver Bjarne, men hvad tænker du?