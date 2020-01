Nomineret og skuffet: Forventede fribillet til gallafest

Ivy fra DR3-serien Hunkøn vil gerne have fokus på, at hun IKKE har de 1200 kr, det koster at deltage i TV-Prisens gallafest i morgen. Og at hun havde regnet med at få en fribillet, fordi transkønnede ikke tjener mange penge.

- Det er sådan en stor ære, at mig og pigerne er nomineret til en pris for vores tv-show ’Hunkøn ’ på dette års TV-prisen.

- Men det er en skam, at DR3 – som har sendt vores fortællinger gratis (i vores håb om at skabe opmærksomhed om vores samfund) ikke engang kan sikre, at vi får billetter til gallaen.

- Det er pinligt og tragisk.



Det føles som tyveri

Sådan indleder Ivy R et brev til nationen! om det i hendes øjne totalt tarvelige i, at hun som del af nomineringen i kategorien ’Årets nyskabelse – fakta’ selv skal betale for at komme til prisoverrækkelsen.

Ivy er med på, at festens øvrige deltagere betaler 1200 kr, men hun mener at hun – som transkønnet, der har meget lav indkomst – burde få en fribillet. Hendes brev – som arrangøren af TV-pris-festen svarer på nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Jeg ved godt, at folk skal købe billetter, men når en billet koster 1200 kr. ja så kan vi piger ikke være med, da vores indkomst er temmelig begrænset.

Det her skal op

- Jeg håber virkelig, at I hjælper mig med at løfte denne op til overfladen, da det føles som et tyveri, at vi ikke kan deltage i fejringen af noget, som vi lægger vores hjerter og sjæle i at skabe.

- Det er alt, skriver Ivy, der også har skrevet om den manglende fribillet på Facebook - og fået støtte af Maja S:

- Hvordan kan man være nomineret til noget, og så skulle betale for sin egen indgang????

- Betaler Brad Pitt for sin egen Golden Globe billet?? I think NOT, skriver Maja, men hvis Ivy havde håbet at brevet til nationen! kunne have blødgjortt folkene bag TV-prisen, så bliver hun skuffet:

- Tvprisen er en fagpris. Den transmitteres eller vises ikke nogen steder.

- Tvprisen har ingen vip-billetter eller fribilletter til medvirkende eller dem, der har produceret programmerne.

- Alle nominerede betaler for deres billetter. Det er ens for alle, skriver redaktøren for TVprisen.

Der er 24 kategorier, og ganske mange er nomineret i hver kategori, men hvad siger du?