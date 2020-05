Nordea beklager 'lidt for frisk' medarbejder

Vibeke kan bedst lide kontanter, og har et hævekort i Nordea, som hun bruger et par gange om måneden. Men i mandags var der problemer - og hun har kun 125 kr i pungen

- Jeg vil gerne have lidt fokus på, at os, der godt kan lide at bruge kontanter, bliver behandlet ret så skidt af bankerne.

- Jeg har været kunde i Nordea i mindst 20 år og jeg har vel 8-10.000 kr på min konto, men forleden kunne jeg ikke hæve de penge jeg ville.

Jeg fik at vide at jeg skulle vente et par uger

Sådan lød det fra en ophidset Vibeke A i nationen!-telefonen i begyndelsen af ugen. Vibeke er en af de danskere, der har det bedst med kontanter, og hun har derfor kun et hævekort, som hun bruger til at hæve større beløb et par gange i løbet af måneden. Men mandag kunne hun ikke hæve det beløb, hun gerne ville.

Og da hun ringede ind til Nordea, for at høre, hvorfor der var sket en ændring, blev hun mødt en medarbejder, som ikke var særlig imødekommende. Nordea svarer nedenfor - Vibekes historie fortsætter nemlig således:

Og om jeg ikke have nogen venner

- Jeg fik at vide, at de lukker for hævekort og at man skal have nye kort, og at de kommer om nogle uger.

- Men da jeg fortalte, at jeg kun havde 125 kr tilbage til resten af måneden, så spurgte kundeservice-medarbejderen mig 'om jeg ikke havde nogle venner, jeg kunne låne af'

- Det gjorde mig faktisk ret vred, sagde Vibeke, og Nordea har efter nationens! henvendelse været i kontakt med Vibeke, og de beklager samtalen:

Kunder skal beskyttes mod svindel

- Vi kan ikke udtale os om konkrete kundesager.

- Vi arbejder løbende på at beskytte vores kunder mod enhver form for svindel. Heriblandt forsøg på kortsvindel, hvor det somme tider sker, at vi spærrer kort, hvis vi oplever en forøget risiko for at kortets ejer kan have været udsat for svindel.

- I de tilfælde prioriterer vi at handle hurtigt af hensyn til kundens sikkerhed.

Kunden fik et lidt for friskt forslag

- Det er beklageligt, hvis der er kunder, der oplever, at de ikke er blevet kontaktet af os, men når vi spærrer et kort informerer vi altid kunden via brev, besked i netbank, sms-notifikation eller på telefon.

- Lige i dette tilfælde har kunden helt klart fået et lidt for frisk forslag, og det beklager vi.

- Helt generelt anbefaler vi, at man kontakter filialen for konkret hjælp, hvis man oplever at ens kort bliver spærret.

Og i filialerne har vi interne kort som kan bruges

- Medarbejderne i filialen finder som regel en løsning, og ligger eksempelvis inde med nogle interne kort, så kunden kan få hævet i en hæveautomat med Nordea-medarbejderens hjælp, mens man venter på sit nye kort, skriver Nordea, men hvad tænker du?