Nordea fik nok: Ud med Arne

nationen! får ofte breve fra læsere, der har problemer med at få lov til at have bankkonto. Arne synes det er 'uforskammet', at Nordea ikke vil have ham længere

- Hej.

- Jeg har haft den tvivlsomme fornøjelse at være kunde i Nordea Bank, Køge.

- I juli måned i år blev mit kundeforhold opsagt af banken, og min adgang til min netbank blev totalt spærret.

Mangler at få 80.000

Sådan indleder Arne et brev til nationen! - et af mange breve om den nye måde danske banker kyler kunder ud på.

Nordea skriver nemlig til Arne, at de ikke ønsker at ’medvirke til den måde’ Arne bruger en bank på. Og de har indtil nu givet ham 20.000 af de i alt 100.000 kroner han havde på sine forskellige konti.

De vil ikke samarbejde

Arnes forstår ikke en lyd af, hvorfor han blev smidt ud – og han forstår slet ikke, hvorfor de ikke kan hjælpe ham videre. Hans brev – som nationen! har bedt Nordea om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Jeg er invalid, og jeg kan ikke gå nogen steder. Jeg har ikke kørekort, så jeg er i en desperat situation.

- Jeg er nu ved at skifte bank, men Nordea vil ikke samarbejde spor.

- Jeg har f.eks. kun adgang til en mindre del af min økonomi, og jeg kan derfor kun betale en lille del af mine regninger.



Det er uforskammet

- Nordea har i det hele taget opført sig uforskammet overfor mig og prøver nu at tage livet af mig ved at fjerne min adgang til bl.a betalingsservice, skriver Arne, der heldigvis får god hjælp af Stevns Kommune, så han har kunne betale sin medicin via en anden bank.

nationen! har spurgt Nordea, hvorfor en kunde som Arne ryger ud, hvor mange privatkunder de har smidt ud i 2022 – og hvor lang tid en kunde som Arne, kan forvente at skulle vente på sine penge? Og det svarer Nordea på sådan her:

Alle muligheder er udtømt

- Vi er meget ærgerlige over sagen med Arne og hans reaktion. På grund af vores tavshedspligt kan vi ikke udtale os om vores kunder, ligesom vi naturligvis heller ikke kan kommentere konkrete sagsforløb.

- Helt generelt kan vi oplyse, at når vi opsiger en kunde, så er det først, når alle andre muligheder er udtømt.

Kunder skal beskyttes mod svindel

- Årsager til at begrænse en kundes adgang til deres konti eller vælge helt at ophæve kundeforholdet kan eksempelvis være gentagne pengeoverførsler til højrisikolande, hvor kunden ikke kan dokumentere, at der er tale om lovlige overførsler, der ikke ender i hænderne på kriminelle.

- Her er der i høj grad også tale om, at vi forsøger at beskytte vores kunder mod svindel.

- Andre årsager kan være, at vi ikke får den fornødne identifikation fra vores kunder i form af f.eks. korrekt adresse eller kopi af pas.

Vi plejer at finde en løsning

- Hvor mange kunder vi årligt bliver nødt til at opsige ønsker vi ikke at oplyse, men heldigvis er det kun et fåtal, hvor vi ikke finder en løsning, så både kunden er tilfreds, og vi som bank lever op til lovgivningen og vores forpligtelser, skriver Nordea, men hvad tænker du?