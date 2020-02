Nordjyder får skæld ud: Afbrød politikers tale

Ophedet stemning, da vrede borgere tirsdag protesterede over lægevagt-lukninger i Nordjylland. Regionsformand Ulla Astman forlod talerstolen midt i sin tale og så fik borgerne skæld ud af en af hendes kolleger. - Dårligt for demokratiet, at man ikke kan få lov til at tale ud, sagde politikerkollega Mogens Nørgaard, man hvad siger du?

- Er der noget at sige til, at folk flygter fra de små byer?

- Det bliver mere og mere vanskeligt at bo der!

- Busforbindelser nedlægges, butikker dør og nu nedlægger man lægevagten.

Dejligt at i kæmper for os der ikke kunne i dag

Sådan skriver Susanne A i en af de mere end 200 kommentarer, der i dag er skrevet på TV2 Nords Facebookprofil om de vrede nordjyder, der i dag protesterede mod lukning af lægevagterne i Brovst, Farsø og Skagen.

Region Nordjylland har nemlig indgået en ny aftale med de Praktiserende Lægers Organisation (PLO), det betyder at borgere i tre kommuner fra 1. marts skal køre langt for at at møde en vagtlæge. Og derfor var der demonstration i dag:

- Dejligt at se så mange fremmødte!

- Tak fordi i kæmper for os, der ikke kunne være der i dag, skriver Michelle i en anden kommentar, mens Lene S er mere optaget af, at regionsborgmester Ulla Astman måtte stoppe sin tale til demonstranterne, da de begyndte at synge:

Folkevalgte lytter jo næsten aldrig

- Nu lytter vores kære folkevalgte jo så godt som aldrig på borgerne.

- Så snart de er blevet valgt.. så drejer det hele sig kun om at rage til sig selv og sine.. - Og her er det så den omvendte situation..

- Borgerne gider ikke at lytte på levebrøds politikkerne, skriver Lene og Martin S er enig:

- Jeg tror ikke folk er interesseret i forklaringer.

- De vil bare ha en lægevagt, som der virker, skriver Martin, men hvad tænker du?