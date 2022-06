Norge donerer aflagte kanoner

- Godt.

- Håber vi ender med at give mange flere både tunge og lette våben og andet militært udstyr fremover.

Tak - må mere følge

Sådan skriver Arnfinn N. i en kommentar på det norske forsvarsministeriums Facebook-profil om den donation på 22 stks selvkørende howitzer-kanoner, der er sendt afsted til Ukraine.

En ukrainsk general har ifølge mediet Fremover.no allerede takket for gaven, der stod opmagasineret på et lager sammen med 33 andre udrangerede howitzere på militæranlæg i byerne Bjerkvik og Osmark. Ifølge Fermover er de allerede taget i brug i forsvarskampen:

Alt for politikernes ego

- Tak. Ukraine kæmper mod et fascistisk regime og er et skjold for Europa og USA.

- Det er grusom krig og Ukraine trænger til flere våben, specielt fly, da de største ødelæggelser kommer fra fjendens fly.

'Vi gør noget'

- Ukraine lider og taber menneskeliv, fordi der ikke er nok våben, skrive Anne D. i en anden kommentar, mens Andre B er mere kritisk:

- Flere af dem er allerede 'taget ud' af russisk artilleri. Inklusiv de unge ukrainske soldater som sad indeni med bare dages oplæring.

- Alt for at styrke norske politikeres ego og den naive befolkning: 'Vi gør da i mindste noget', skriver Andre, men hvad tænker du?