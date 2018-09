Normalt er der 20-30 ansøgere til 'røv-job': Sidste gang var der kun 6

- Der er rift om de dygtige elever, der bliver uddannet nu.

- Vi får vores stillinger besat, men nogle gange må vi slå stillingerne op flere gange.

Sværere end nogensinde før

Sådan siger Gitte Meyer Larsen, chef for Plejehjem, Aktivitet og Køkken i Kolding Kommune til jv.dk, om at det aldrig har været sværere at få personale til ledige stillinger på plejehjemmene.

- At rekruttere er sværere for os end nogensinde før, siger hun og nævner at hvor der før kunne komme 20-30 ansøgninger til en stilling som social- og sundhedsassistent, så har de seneste to stillingsopslag kastet 2 og 6 ansøgninger af sig.

Se også: Altid røv-tørring: Sosu-hjælpers 'sure opstød' får 26.000 likes

Minister: Flere unge skal kunne se sig selv som sosu'er

I juni måned satte hele fire ministre gang i en kortlægning af manglen på netop sosu'er, og undervisningsminister Merete Riisager sagde:

- Flere unge skal kunne se sig selv om SOSU’er og opfatte uddannelsen som en attraktiv og spændende uddannelses- og karrierevej.

- Det kræver blandt andet, at vi bliver mere skarpe på, hvordan vi imødekommer de behov og forventninger, de unge kommer med, så vi kan tiltrække og fastholde de rette kandidater.

Men folk tror jeg er dummere en vådt bølgepap

- Her har vi brug for hjælp fra kortlægningen, som skal komme med vigtige bud på, hvordan uddannelserne og lokale og regionale ansættelsessteder kan skabe et godt ungemiljø, men ser man på de sosu'er, der selv har taget bladet fra munden og råbt op, så skyldes problemerne nok, at andre danskere er meget nedladende over for sosu'er. Eller som en af dem skrev for et lille år siden:

Se også: Ung sosu til middag med ny svigerfar: Nå, tørrer du så røv hver dag?

- Mine medmennesker (tror) stadig, at jeg er dummere end vådt bølgepap.

Professionel røvvasker

- Når jeg starter en sætning med 'I dag på arbejdet', kan jeg se, at de kæmper for at holde deres brækrefleks under kontrol i den tro, at historien der følger, ikke kan omhandle andet end afføring.

- I vores daglige virke bliver vores autoritet markant indskrænket af befolkningens syn på os. For vi kan jo alligevel ingenting: professionelle røvvaskere.

Se også: Direktør til sosu-assistent: Nogen må ryge i arbejdstiden, andre må ikke

