Norske bryster skaber debat

Tyske og franske kvinder vil have lov til at bade topløse i offentlige badebassiner. Og amerikanske kvinder vil på stranden - uden top. Nu rammer topløs-debatten Norge

- Jeg voksede op i 70'erne. Og alle i min omgangskreds solede topløse.

- Det var helt normalt dengang, men nu er der vel nogen, der bliver krænket.

- Men bryster er bryster.

Tyske, franske og amerikanske bryster

Sådan skriver Torunn O., der er en af de mere end 1200 nordmænd(?), der har blandet sig på licensmediet NRKs Facebook-profil i debatten om kvinders 'ret' til at tage toppen af og ligge eller gå med bare bryster.

På samme måde som mange mænd gør det, når temperaturen stiger.

Tegning: Patrick Byron

En del af ligestillingskampen

De seneste uger har topløs-debatten raset i Tyskland, Frankrig og USA. Tyske og franske kvinder vil have lov til at bade topløse i offentlige badebassiner. Og amerikanske kvinder vil på stranden - uden top.

Topaktuelt: Bare bryster

Topløs kvinde skabte tumult

Og nu har Mia Olsen pustet liv i den i Norge i et meget debatteret indlæg - med tilhørende billeder - på NRKs p3.no:

- Der findes mange grunde til at folk vil sole sig topløs.

- Nogen vil undgå bikinistreger eller synes bare det er mere komfortabelt.

- Men topløs solbad er også blevet en del af ligestillingskampen.

Hvad er forskellen på drenge og piger?

- Hvorfor kan drenge gå bare og ikke piger? Hvad er egentlig forskellen, skriver Mia - og hvis man skal stole på de svar, der kommet på Facebook, så burde der heller ikke være nogen:

- Rart at vi er der igen!

- Som ung var jeg ofte topløs og det var helt fint.

- 'Alle' var det, uanset alder og facon.

Vi var friere dengang

- Det var frigørende at se, at alle var lige, men forskellige - uden at få kommentarer, skriver Kristin F. og Mari J er enig:

- Jeg tror vi var friere dengang, skriver hun, men hvad mener du?