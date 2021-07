Novasol: Det var en mus, ikke en rotte

- Vi har lige haft den VÆRSTE oplevelse i den dur.

- Vores planlagte sommerferie starter lørdag den 12. Juni. Om aftenen.

- Vi kører fra Fyn til Dronningmølle strand, hvor vi har lejet er sommerhus en uge (lørdag den 12.-lørdag den 19. Juni)

- Vi kommer frem til sommerhuset med vores 8 måneder gamle søn og glæder os til en uges hygge.

Vandskade og lukket kontor

- Huset er så desværre langt fra billederne vi havde set hjemmefra. Der er hundehår, myrer og generelt beskidt overalt. Derudover opdager vi en vandskade ude på badeværelset, så vi må bruge den første time på at gøre rent.

- Kontoret er lukket lørdag aften og søndag, så vi ringer mandag og får en reparatør ud.

- Han kunne desværre ikke gøre noget ved det.

- Derudover betaler vi for at huset har internet, hvilket der ikke er - reparatøren kan heller ikke være behjælpelig med det.

Skadedyrsbekæmpelse kl. 22.00

Sådan indleder Tenna V et brev til nationen! om at blive skuffet over et lejesommerhus – og endnu mere skuffet over det firma, der havde udlejet det. Tenna havde læst om Grete og Kimi, der sammen med tre børn var flygtet fra en DanCenter sommerhus pga af myrer – og fået 1050 kr i kompensation (Mormors fede tissemyre-ferie). Tenna har nemlig oplevet næste det samme, men har fået 1656 kr i kompensation. Og det er hun langtfra tilfreds med. Hendes brev – som Novasol svarer på nedenfor – fortsætter nemlig således:

Kan ikke lukke et øje

- Tirsdag aften kl.22 opdager vi en rotte i køkkenet!! Lige ved siden det værelse hvor vores søn ligger og sover!

- Vi skynder os at vække vores søn, og leder desperate efter en skadedyrsbekæmper eller er hotel, men alt er lukket!

- Vi bliver nødt til sove der den nat, selvom vi ikke fik lukket et øje!

- Dagen efter prøver vi så at få fat på novasol, de har igen lukket og vi må derfor ringe til deres hotline, som ikke kan hjælpe.

- Vi kan ikke bo i huset, når der er rotter, mus, myrer og beskidt.

- Der er så heldigvis én på kontoret hvor vi afleverer vores nøgle, som siger hun vil undersøge sagen.

Pakket bil og barn på bagsædet

- Vi må derfor finde på noget at lave i de timer, med en helt pakket bil og et barn på bagsædet.

-Senere på dagen kontakter vi igen Novasol, som vil dække én overnatning. Vi finder et hotel, som vi kan sove på til dagen efter.

- Dagen efter ringer de og fortæller at de vil have os tilbage til det sommerhus, da de mener det er en mus.

- Men vi skal ikke bo i et hus med en lille dreng, der kravler rundt på et gulv med myrer, mus (eller rotter) og hundehår overalt.

- Deres system går så ned, midt under samtalen, så vi igen ikke kan komme i kontakt med dem i flere timer!

Vi fik ikke for 4500 kr

-Vi ringer og ringer, men ingen svar og ingen ringer tilbage. Timerne går og vi har ikke noget sted at sove til natten, så vi har ikke andet valg, end at køre hjem..

- Nu har vi forsøgt i to uger at komme i kontakt med Novasol og få vores penge retur, hvilket vi mener er helt på sin plads, da vi ikke fik hvad vi betalte 4.500kr for.

NOVASOL: Alle gæster skal have en god ferie

- De vil kun dække for at der ikke var internet og den enkelte overnatning, skriver Tenna, og Novasol har læst brevet, og deres kommentar lyder således:

- Vi er rigtig kede af, at Tenna har haft en dårlig oplevelse.

- Vi går meget op i, at vores gæster er tilfredse, og vores mål er, at alle skal have en god ferie med NOVASOL.

Og næsten alle vil komme tilbage

- Heldigvis er langt hovedparten af vores gæster glade og tilfredse – på de travle dage i skolernes sommerferie har vi mere end 8.000 indflytninger i vores danske huse, og mere end 94,5 % af vores gæster er så tilfredse med oplevelsen i et NOVASOL feriehus, at de siger at de ville booke et feriehus hos os igen.

- Hvis man ikke kan komme i kontakt med vores servicekontor, kan man komme i kontakt med vores hotline, som har åbent alle ugens dage.

Altid klar med løsning

- Vi har forståelse for, at der kan være situationer, hvor oplevelsen ikke lever op til forventningerne, det er vi kede af.

- Vi tager alle henvendelser seriøst, og vores kundeservice er altid klar til at finde en løsning som alle parter er tilfredse med, skriver Novasol, men hvad tænker du?