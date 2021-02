Novasol til kunde i Jylland: Betal 3500 kr i 'lokal valuta'

nationen! har fået en mail fra en læser, der undrer sig rigtig meget over Novasols betalings-politik.

- Til min store overraskelse ser jeg at Novasol beder kunderne - altså bl.a mig - om at medbringe kontanter til depositum.

- Jeg undres i disse hvidvaskningstider og specielt med covid for øje.

3500 og 1500 kr kontant

Sådan lyder det fra en læser, der ligesom rigtig mange andre danskere, har lejet et dansk feriehus gennem Novasol.

Lejen af huset - cirka 7000 kr - skal betales digitalt, men i en mail skriver Novasol, at lejerne kan medbringe 3500 kr kontant, lokal valuta, til depositummet.

Og i telefonen har læseren fået oplyst, at de 1500 kr, der skal betales for slutrengøring OGSÅ skal medbringes i kontanter.

Viceværten kunne modtage dem

nationen! har derfor bedt Novasol svare på, hvorfor de beder lejere om at betale med kontanter - og om de selv har gjort sig nogle tanker om sikkerhed/corona/hvidvask osv i den forbindelse. Deres svar kan du læse nedenfor:

- Det er da ikke særligt hensigtsmæssigt, at skulle have bakteriefyldte kontanter til at vandre imellem hænder...

- Da jeg ringede til lokal kontoret på Als, blev jeg bedt om at tage yderligere 1500kr med i kontanter til rengøring og give dem til viceværten, som møder mig på adressen...

Novasol: Ganske få huse det drejer sig om

- Jeg vil gerne betale med kort eller mobilepay, lyder det fra læseren og Novasol har sendt dette svar:

- Vi har af praktiske årsager ganske få sommerhuse, hvor vi beder gæsterne medbringe kontanter.

- Vi er opmærksomme - og arbejder på, at finde en mere digital løsning i disse tilfælde, da vi ønsker at give vores gæster den bedst mulige oplevelse.

Og kunden kan kontakte kundeservice

- Skulle en gæst ikke ønske denne løsning, så kan det aftales at dette indbetales før opholdet. Gæsten skal blot kontakte vores kundeservice, skriver Novasol, men hva tænker du?