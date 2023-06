Novos pengetank åbner for A-kraft

- Samfundet efterspørger bæredygtig og pålidelig energiproduktion.

- Vi (ser) en stigende interesse for nye måder at producere energi på, for eksempel gennem nye typer teknologi, der baserer sig på kerneprocesser.

Mere eller mindre fraværende i Danmark

- På trods af stærke danske traditioner for at forstå området, som blev grundlagt af Niels Bohr, har de danske aktiviteter indenfor forståelse og udnyttelse af kontrollerede reaktioner baseret på kerneprocesser været mere eller mindre fraværende i årtier.

Sådan lyder det fra Novo Nordisk Fondens Lene Oddershede om de 120 millioner kroner, de nu stiller til rådighed for forskning i atomkraft - eller de de kalder 'Nye eller spirende teknologier til bæredygtig og kontinuerlig energiforsyning'.

Novos pengetank har mere end 500 milliarder kr, og fondens øverste chef, Lars Rebien, var for få måneder siden ude med en højlydt undren over den danske fokusering på havvind.

Og nu bliver de barske ord fra en dansk erhvervsliv absolutte sværvægtere altså fulgt op af reel handling. De 120 millioner kroner kan f.ex. gå til forskning i nye eller spirende teknologier, der kan blive prisbillige og adressere sikkerheds- og affaldsproblemer:

- F.eks. små modulære reaktorer, thorium-forædlingsreaktorer eller saltsmelte-reaktorer (molten salt reactors, skriver fonden. Netop den slags, de to danske atomkraftvirksomheder Seaborg og Copenhagen Atomics har gang i - i samarbejde med store internationale og danske virksomheder som f.ex. Samsung og Topsøe.

DTU: De studerende er åbne

Berlingske.dk har talt med DTUs Rasmus Larsen, der tror, at nogle af Novo-pengene kan finde vej til forskning på hans universitet. Og det glæder han sig til - især fordi der ikke er offentlige penge afsat:

- Vi oplever stor interesse for atomkraft blandt de studerende.

- Det handler om, at de er åbne over for nye teknologiske løsninger på klimakrisen, men er også drevet af interessen for danske virksomheder som Copenhagen Atomics og Seaborg, siger Rasmus Larsen, der er pro-rektor på DTU, til Berlingske, men hvad¨siger du?

