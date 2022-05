Nu er det gratis

- I weekenden var ca. 2200 personer forbi det tidligere hospital i Herning, for at gøre et godt køb til vores store rømningssalg efter flytningen til Gødstrup.

- Der er dog stadig en hel del inventar tilbage, og det skal ikke gå til spilde.

- Derfor får nonprofitorganisationer nu mulighed for at hente nogle af de gamle hospitalsmøbler helt GRATIS.

Send foreningens formålsparagraf

Sådan skriver Regionshospitalet Gødstrups Facebook-ansvarlige i dag efter endnu en weekend med mange mennesker i kø til brugt hospitalsinventar.

De mange stole, skriveborde, vaskemaskiner, tallerkener osv,, der stod på de nu lukkede hospitaler i Holstebro og Herning kunne nemlig ikke bruges på det nye hospital i Gødstrup. Og de ting, der ikke er blevet solgt i Herning, kan altså nu afhentes af foreninger, der arbejder non-profit.

- Den 18. maj fra 14-20 åbnes der for besigtigelse og afhentning af inventar.

- Det vil være efter først til mølle princippet og med afhentning samme dag, skriver hospitalet, der pga af mængden af effekter, desværre ikke kan oplyse, hvad der står tilbage. De kan derfor heller ikke reservere inventar.

Hvis man er nonprofit-forening og gerne vil have noget gratis sygehusinventar, skal man sende en mail til rh.goedstrup.donation@rm.dk inden mandag d. 16. maj 2022. Husk at vedhæfte dokumentation for non-profit i form af foreningens formålsparagraf.

Kan godt forstå der mangler penge

På TVMidtvests Facebook-profil har inventarsalget, der indbragte lige over 600.000 kr i Herning, og lidt mere i Holstebro, skabt en del debat. Blandt andet er der en del, der synes inventaret ser meget brugbart ud:

- Må altså indrømme jeg er forarget over at man ikke kan genbruge det på Gødstrup.

- Men det var vel ikke fint nok, skriver Lisbeth S i en kommentar, der har fået 49 likes. Og Birte S. er heller ikke begejstret:

- Og hvorfor er det så lige at alle de ting IKKE kan genbruges

- Kan godt forstå at der mangle penge i regionerne, skriver Birte S., men hvad tænker du?

Her er nogle af det, der var til salg i weekenden i Herning: