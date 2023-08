Nu er det nok: Skidt nyt til Zelenskyj

Mens de europæiske lande ser ud til at skrue op for støtten til Ukraine, har et flertal af amerikanerne fået nok af at sende penge afsted til Zelenskyj

- Så bliver vi danskere igen plukket i hoved og røv.

- Forstår ikke, at vi ikke snart stopper for hans tiggeri.

- Der er så mange af vores egne, der ikke kan få hjælp.

Presset: Indrømmer kæmpefejl

Ikke råd til de ældre

Sådan skriver Joan F. i en kommentar på Ekstra Bladets Facebook-profil om de gamle F-16-fly, Danmark vil forære Ukraine. Og de milliarder af kroner, Danmark allerede har ydet i støtte.

- Vi har ikke råd til at passe vores ældre.

- Men at føre krig i andre lande har vi råd til, skriver Jenaanita A. i en kommentar på TV 2 Nyhedernes Facebook-profil, hvor Juan H. dog lufter en anden mening:

Jeg er stolt

- Jeg er stolt over, at vi kan vise Folketinget frem samt grundloven.

- Stolt over vores smørrebrød, som er en tradition til frokost.

- Og jeg er stolt over, at vi er med til at genopbygge Ukraines luftvåben med 19 F-16-kampfly, skriver han.

Annonce:

Bange: De synger Putins sang

Flertal af amerikanere imod

Måling efter måling viser, at danskerne generelt set bakker op om støtten, men den seneste måling fra USA - bragt på CNN - er skidt nyt for Zelensky.

- De fleste amerikanere er imod yderligere finansiering til at støtte Ukraine i deres krig med Rusland.

- Samlet set siger 55 procent, at den amerikanske kongres ikke bør godkende yderligere finansiering for at støtte Ukraine mod 45 procent, der siger, at Kongressen bør godkende en sådan finansiering.

- Og 51 procent siger, at USA allerede har gjort nok for at hjælpe Ukraine, mens 48 procent siger, at det burde gøre mere, skriver CNN om en måling fra instituttet SRRS, der har talt med 1279 amerikanerne i perioden fra 1. til 31. juli, men hvad siger du?